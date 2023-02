A helyszín adott Dégen: a Festetics-kastély körüli Park-tó a nevet ugyancsak viselő horgászegyesület otthona. Pontosabban – a jelenlegi állás szerint – otthona volt. Február elején ugyanis rendes évi közgyűlést tartottak az egyesületi tagok, legfontosabb napirendi pontjuk pedig az egyesület jövőbeni működése volt. Kiderült: a jelenleg a kastélyért és környezetéért felelő Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) és az egyesület közötti együttműködési tóhasználati szerződés 2022. december 31. napján hatályát vesztette, megújítására azonban nem került sor.

Közösségi oldalán a Park-Tó Horgász Egyesület vezetősége arról számolt be, hosszú ideig, több hónapig igyekeztek felvenni a kapcsolatot a kft. vezetőségével – eredménytelenül. Azóta pedig – mint írják – a NÖF Nkft.-nél vezetőségváltás is történt, így a korábbi kapcsolatok helyett újak után kellett kutatniuk és velük egyeztetniük. Végül a közgyűlés előtti napokban érkezett a visszajelzés: a NÖF részéről egyelőre nem kívánnak a helyi horgászegyesülettel új szerződést kötni.

2016-ban rendezték meg a IX. Húsvéti Kupát a dégi Park-tavon

Forrás: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap (archív)

– Az, hogy a Dég közösségi életében mindig is nagy szerepet játszó horgászatot, illetve a horgászegyesület működését egy háromsoros e-maillel kívánja megszüntetni a NÖF Nonprofit Kft., arra nem találunk szavakat. Jelenleg tehát semmilyen horgászati tevékenység nem folytatható a dégi Park-tavon. A horgászat tilalmát az égvilágon semmi sem indokolja. Eddig is békésen megfértek egymás mellett a kirándulók, a szabadtéri sportot űzők, a filmforgatásokban részt vevők és természetesen a horgászok is. Nem hagyjuk annyiban, hogy egy tollvonással megszüntessenek minket, célunk továbbra is az, hogy a nagy múlttal rendelkező egyesületünk fennmaradjon, és legyen vizünk is, ahol horgászhatunk. És ez a tó csakis a Park-tó lehet – zárták bejegyzésüket a horgászok.

Kérdéseinkkel megkerestük a másik érintett felet, a NÖF Nkft.-t. A többi között afelől érdeklődtünk, a későbbiekben terveznek-e új szerződést kötni a Park-Tó Horgász Egyesülettel? Általánosságban a horgászatot, annak lehetőségét ki szeretnék-e vonultatni a kastélyparkból, vagy sem? Szerződés hiányában bizonyos horgászversenyek – egyéb engedély megléte mellett – megrendezhetők-e a tavon? Válaszukban annyit írtak: "A dégi Festetics-kastély parkjához közvetlenül kapcsolódó tavak koncepcionális megújítása, funkcionális újragondolása folyamatban van."

A horgászegyesület teljes bejegyzése itt olvasható: