A minap egy Székesfehérvár Tóvárosában élő édesanya legalább is erről panaszkodott egy internetes csoportban. A nem megfelelő minőségű útburkolatok pedig nem csak a gyalogos közlekedést nehezítik meg, hanem még veszélyesek is.

„Reggel a bölcsibe menet, a buszmegállóból indulva sétáltam az 2 évesemmel, és a 2 hónaposommal. Az egyik magas patkán próbáltunk átmenni, amikor megbillent a babakocsi, felborult, és mindkét gyerek kirepült a babakocsiból. Nagyon megijedtünk mindhárman” – írja bejegyzésében az édesanya, aki hozzátette, hogy szerencsére nem sérültek meg a gyerekek, ő azonban lehorzsolta a karját és a lábát. Majd felidézett egy korábban történt esetet, miszerint várandósan is esett már el a nem megfelelő útburkolat miatt kicsivel odébb, de szintén a Tóvárosi lakónegyed területén.

Posztját a városgondnokság is látta, akik a következő reagálták a leírtakra:

„Kérem fáradjon be a Városgondnoksághoz és hivatalosan nyújtsa be kárigényét, jelölje meg a pontos helyszínt és szemtanuk elérhetőségét. Folyamatosan újítjuk fel a Tóváros járdáit is, a rendelkezésre álló forrás függvényében, idén 30 millió Ft-unk van erre a célra”