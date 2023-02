A Szent Donát-kápolna tetőszerkezén már jelentős nyomot hagyott az idő vasfoga, mára esedékesség és szükségessé vált a felújítása. Annak érdekében, hogy ennek ne szabjanak gátat az anyagi költségek a plébánia karitász csoportja adománygyűjtést kezdeményezett, aminek középpontjában egy jótékonysági bál áll.

Az Öreghegyi Plébánia Karitász Csoportjának vezetője, Balázsné Szloboda Krisztina elmondta, a bál eredetileg egy farsangi mulatság lett volna, de az erre alkalmas helyek többsége zárva tart. Emiatt az esemény időpontja húsvét utánra került át. – A bált április 15-én, szombaton tartjuk meg a Köfém Művelődési Házban, ami körülbelül 80-100 fő befogadására alkalmas – emelte ki Balázsné Szloboda Krisztina. Mint mondta, az esemény szervezése már javában zajlik és a támogatói, valamint belépőjegyek értékesítése is hamarosan megkezdődik. Február 26-tól, vasárnaponként a 10:30 óra korkezdődő miséket követően, az Öreghegyi Plébánia közösségi termében lehet jegyeket vásárolni.

A belépők árán túl a tombolából származó bevétel is a felújítást segíti elő. Ennek érdekében a közösség célja, hogy minél több tombolatárgy gyűljön össze. Azok, akik felajánlásukkal ebben a formában támogatnák a munkálatokat, a közösségi médián keresztül vegyék fel a kapcsolatot Balázsné Szloboda Krisztinával.

Összetartó közösséget alkotnak az öreghegyi hívők

Fotós: Fehér Gábor / Forrás: FMH archív



Az összefogással kapcsolatban megkerestük Spányi Antal megyés püspököt is, aki elmondta, miért jelentenek számára örömöt az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések. – Mindig nagy értéknek tartom és nagy öröm számomra, amikor egy templom nem a múltat idézi pusztán, hanem a jelenben él. Élő Közösség tölti meg, amelyben kiváló lelkipásztorok, szerzetesek, az építtető elődök, mesterek, családok, hívő fiatalok, buzgó hívek állnak. Hiszem, hogy templomot ott tartanak fenn, ahol az embereknek van hite, és az Isten házában egy családként vesznek részt a liturgiákon, közösségi alkalmakon. Persze az erős hit és elhatározás mellett a kitartás is szükséges ahhoz, hogy a templomot rendben tartsák. Szükséges továbbá az összefogás, a közös munka a közös vél érdekében. Így válik a templom a közös gondoskodás és a túlélés szimbólumává is, amely mindig túlmutat történelmi viharokon. A templomra nagy szüksége van a hitben felnövő, valláshoz, hagyományaihoz, imádságaihoz ragaszkodó családoknak, az eljövendő generációknak. Hiszen a templom az a hely, ahol Isten gyermekei lettünk, ahol az Úr testét magunkhoz vesszük, bemutatják értünk az engesztelő szentmisét, ahol letehetjük bűneink terhét, ahol a fiatalok erőt kapnak az élet küzdelmeihez, ahol az Úr megáldja szerelmüket a házasságban, ahol papjaink elnyerik azt a küldetést, amit az Egyházban Jézus megbízásából teljesítenek, ahol imáink meghallgatásra találnak. Ezért örülök minden összefogásnak, amely templomaink és ezáltal a hívő közösségeink megmentésére szolgálnak – foglalta össze a kezdeményezéshez kapcsolódó gondolatait Spányi Antal megyés püspök.