A Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság, és Sárbogárd Város Önkormányzata együttműködése révén megvalósult beruházás már régóta dédelgetett álma volt a helyi vezetésnek és Dél-Fejérnek. Február 14-én, Valentin-napon, ez a vágy végre beteljesedhetett. A létesítményt látva valamennyi résztvevő egyből beleszeretett az épületbe.

Az új rendőrkapitányság alapkövét még 2021 nyarán tette le Sükösd Tamás polgármester, Varga Gábor országgyűlési képviselő, Juhász Roland, állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár és Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár. Alig másfél évvel később pedig pont kerülhetett a zöldmezős beruházásban épülő, több mint 1200 négyzetméter alapterületű projekt végére, melynek összköltsége meghaladta a bruttó két és fél milliárd forintot. Az épületátadás alkalmából beszédet mondott Szabó Vendel rendőr ezredes, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Varga Gábor országgyűlési képviselő, majd az ünnepség keretében az intézményt Spányi Antal megyés püspök áldotta meg.

Szabó Vendel rendőr ezredes a példaértékű összefogást és az új kihívásokra adott racionális megoldások jelentőségét hangsúlyozta. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője elmondta, hogy a rendőrkapitányság mintegy kilencven munkatársa az új épületben a kor elvárásainak megfelelő körülmények között végezheti munkáját a közbiztonság érdekében, könnyen elérhető, kényelmes, gyors és kulturált ügyintézési lehetőséget biztosítva az illetékességi területhez tartozó települések lakosainak. Hozzátette, hogy az építkezés során a környezettudatosság is a fő szempontok között volt, hiszen geotermikus víz- és hőszivattyú és az épület tetején mintegy 106 darab napelemtábla biztosítja a létesítmény energiaellátását. Az új épület más tekintetben is a 21 századi elvárásokat tükrözi. Kiemelte, a rendőrség szervei közül az országban elsőként a rendőrkapitányság új épületéhez kapcsolódóan elektromos gépjárművek töltésére alkalmas töltőállomás kiépítése is sor került. Hangsúlyozta azt is, hogy az épület földszinti és emeleti részeinek hasznos területe együttesen 2169 négyzetméter, melyben összesen 137 helység került kialakításra.

Rétvári Bence államtitkár adta át jelképesen az új épület kulcsát Kovács Ferencnek, a Sárbogárdi Rendőrkapitányság vezetőjének.

Fotós: Nagy Norbert

Rétvári Bence államtitkár az országos és a sárbogárdi közbiztonságról is elismeréssel beszélt. Mint mondta, 2010-ben Sárbogárdon 1412 bűncselekményt követtek el, tavaly 377-et, ez a csökkenő tendencia pedig az országos számokban is megmutatkozik. Az elmúlt egy évtizedben a bűncselekmények száma Magyarországon 447 ezerről 154 ezerre csökkent, köszönhetően a szolgálatot teljesítő rendőröknek. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára egy nemzetközi, francia kutatóintézet eredményét ismertetve kifejtette: a kutató cég az Európai Unió országaiban megkérdezte a lakosokat, hogy mennyire érzik veszélyben a biztonságukat, mennyire érzik azt, hogy erőszak vagy bűncselekmény áldozatai lehetnek. A válaszadók szerint ez arány Svédországban 58 százalék, ezzel szemben Magyarországon 4 százalék. Ezek a számok pedig jól megmutatják, hogy a tisztességes emberek és a rend védelme megbecsülést érdemel, aminek alapvető eleme az ehhez méltó munkakörülmények megteremtése. Ezt testesíti meg a most átadott 21. századi épület is.

Varga Gábor országgyűlési képviselő rámutatott, sok évtized után kaphatott új otthont a tizenkét településen szolgálatot teljesítő helyi rendőrség, ami egy régi vágyálmot teljesít be. Orbán Viktor miniszterelnök szavait idézve a rend és a biztonság értékeiről beszélt. „A mai felbolydult világban a rend, a rendezettség, a biztonság különösen értékes portékává vált, és az árfolyama még emelkedni is fog." – hangzott el a kormányfőtől a 100 éves Magyar Rendőrség ünnepélyes állománygyűlésén. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az akkor elhangzott szavak napjainkra a világ történéseit látva körülöttünk hatványozottan igazzá vált. A rend védelme különös megbecsülést érdemel.

Ezt követően excellenciás Spányi Antal megyéspüspök megáldotta a Sárbogárdi Rendőrkapitányság új épületét, majd az ünnepélyes szalagátvágás és kulcsátadás következett.