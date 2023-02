Több olvasónk is jelezte, hogy bizonyos időközönként autókat, sőt, mezőgazdasági gépeket látnak közlekedni a Bodajkot és Mórt összekötő kerékpárúton. Mivel leginkább a bodajkiak sérelmezték a kerékpárút helytelen használatát, ezért Bodajk önkormányzatánál érdeklődtünk. Wurczinger Lóránt polgármester elmondta, hogy a kerékpárútra valóban nem hajthatnak fel csak úgy a járművek, ugyanakkor vannak kivételek. A kerékpárút helyén korábban is volt egy út, méghozzá olyan, amelyről el lehetett érni a Fehérvár és Mór felé elterülő szántóföldeket. Azon gazdák, akiknek ott van földje, továbbra is járhatnak arra bármilyen járművel a kerékpárúton, de csak azzal a megkötéssel, hogy minden járműre behajtási engedélyt kell kérni. Ez alól egy kivétel van, és ez az 50 köbcentiméternél kisebb motor, vagyis a segédmotoros kerékpár.

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

Szóval, ha a kerékpárosok autókkal, traktorokkal találkoznak, az még nem azt jelenti, hogy ezen közlekedők a tilosban járnának, pusztán csak azt, hogy kimerül a célforgalom ténye amikor a földjére igyekszik. A türelem és az udvariasság ezen útszakaszon is fontos lehet.

A polgármester hozzátette: -Gyakran járok arra én magam is kerékpárral, de egy motoroson kívül még sosem találkoztam senkivel, aki ne biciklivel vagy gyalog ment volna arra. A rendőrség eddig is figyelte a területet, de ha úgy látják érdemes, fokozni fogják a kerékpárúton a jelenlétet.