A sakk rendkívül népszerű szabadidős tevékenység volt még a múlt század 70-80-as éveiben is, amikor a kocsmai asztalok mellé telepedő férfiak a beszélgetés mellett sokszor sakkoztak is. Így született meg a Csókakői Sakk Bajnokság is, amelyet minden évben februárban tartanak és amely már jó néhány éve, hogy a kocsmából a művelődési házba költözött, hogy a felnőttek mellett a fiatalok is beszállhassanak a küzdelmekbe. Idén először, a megemelkedett fűtésköltségek miatt, a művelődési ház helyett az általános iskola ebédlője adott otthont a versenynek.

Az indulók száma változó, hol többen, hol kevesebben jelentkeznek, attól függően, hogy éppen mennyire népszerű ez a sport, de vannak rendszeresen visszatérő résztvevők, sőt olyanok, akik az ifjúságiak között kezdték, de ma már a felnőttek között jeleskednek. Ami a lebonyolítást illeti, mindenki mindenkivel játszik, a végeredménynél azonban figyelembe veszik, hogy felnőtt vagy ifjúsági korosztályúnak minősül-e az induló. Idén 14 fő jelentkezett a versenyre. A felnőttek között Kis Miklós 26 ponttal veretlenül lett bajnok, a fiataloknál 20 ponttal Kiszely Ábel bizonyult a legjobbnak.