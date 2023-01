Szabó Péter, az egyetem rektora bevezető előadásában röviden végig vette a tudomány és a felsőoktatás kapcsolatának alakulását a történelem folyamán. Egy képletes példával kezdte: az I. világháború végén kitört spanyolnátha járványban többen haltak meg, mint a háborúban, mivel a tudomány még nem állt azon a fokon, hogy gyorsan és hatékonyan reagáljon egy váratlanul előállt helyzetre. A Covid19 járvány kapcsán azonban már látható volt a tudomány magasfokú fejlettsége, aminek köszönhetően az orvosok számos életet tudtak megmenteni. Ez azt is alátámasztja, hogy nem a tudomány fejlődését kell megakasztani, hanem alkalmazkodni kell hozzá. A felsőoktatás pedig az a társadalmi alrendszer, amely leginkább képes ezt megtenni – állapította meg az előadás elején a rektor, akitől azt is megtudta a hallagatóság, hogy az évszázadok folyamán több, nagy átalakuláson is átesett a felsőoktatás világszerte.

A képzés megreformálása legutóbb a 20-21. század fordulóján vált szükségessé, amikor a kreativitás ugyanolyan fontossá vált egy-egy szakterületen, mint a szaktudás. Ennek a kettőnek az ötvözete sikeres karriert eredményezhet a modern világban. A mai diplomák már nem csak szakmai tudást adnak, de a hallgatókat olyan kompetenciahalmazzal is felruházza, amellyel a diplomás egyén gyorsan képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, a gyorsan fejlődő tudományhoz.

Szabó Péter olyan érdekességeket is megosztott előadásában, mint, hogy Magyarországon nincsenek diplomás munkanélküliek, vagy, hogy az értelmiség aránya nagyjából 5 százalékra tehető.

A rövid áttekintést követő beszélgetés vendége ez alkalommal György László, kormánybiztos volt.