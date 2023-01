Amint Földi Zoltán önkormányzati képviselő a közösségi oldalán közzétette, 2023. február 6-tól 30 km/h sebességkorlátozást vezet be az önkormányzat a Mészöly G. utcában a Liget sor és Zichy liget között. "Az intézkedés célja a gyalogos-átkelőhelyek, valamint az útcsatlakozásokban a kanyarodó gépjárművek biztonságának növelése. Kérem figyeljenek az előttünk álló változásokra!" - fogalmaz a képviselő.

Az intézkedés nem véletlen, hiszen például a Szabadságharcos-Mészöly Géza utca kereszteződésében igencsak nehéz a belváros felől érkezőknek átjutniuk, itt nem egy baleset, koccanás is volt. Az uszoda miatt a zebráknál is nagy a gyalogos forgalom, az ő védelmükre is vezetik be a sebességkorlátozást.



Vezető képünk illusztráció!