A bicskei menekülttábor a lakosság nagy megnyugvására 2016 december 31-én véglegesen bezárt. A tulajdonjogot az államtól a máltaiak kapták meg, mostanra dübörögnek a munkagépek a feleslegessé vált épületek elbontása során. Megjelent a helyszínen Bálint Istvánné polgármester aki 22 évig dolgozott akkor a táborban, Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel egyetemben az új tervekről számoltak be. Velük együtt hangsúlyozta Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, hogy a helyszín új funkcióban országos és helyi jelentőséggel bír, hamarosan. Egészségügyi elosztó központ épül a lebontott barakkok mögött, amelyben raktárak és laboratórium is helyet kap. Innen fogják szállítani a gyógyszereket és eszközöket azokra a településekre, ahol szűkösebb az ellátás, valamint méréseket és szűréseket is végezhetnek Bicskén. Az Európai uniós és hazai forrásból kialakított új központ legalább kétszáz munkahelyet is teremt.

Gárdony Agárdi városrészén az egykori VVSI helyén, közvetlenül a tó partján nyílt meg a Tóparti Szakambulancia, erről már többször hírt adtunk. Mellette a 70-es évek óta nem fejlesztett épületeket most alakítják át, felhasználják belőlük, amit csak lehet. A teljes egészében nemzeti forrásból végrehajtott beruházás révén, a második ütemben különleges képzési helyszínként kap szerepet az épület. Soltész Miklós itt is elmondta, hogy országos jelentősége van e megvalósuló tervnek, amelyet megerősített Tóth István polgármester is. Vízisport- eszközök készítését kevés helyen végzik, nincs elég szakember. Itt Agárdon olyan szakképzést nyújtanak majd, ahol hajókat, evezőket, vitorlásokat, csónakokat készítenek a leendő szakemberek. Az itteni képzés után természetesen az országban bárhol igénybe vehetik szaktudásukat. Ezen kívül vitorlázó gyerekeknek biztosítanak szálláshelyeket, oktatóteret, a korszerű műhelyek mellett irodák is helyet kapnak, számolt be róla Deák Csaba intézmény igazgató.