Perczel Mór és serege éppen Móron nem tudott sikeresen megküzdeni 1848. december 30-án a Josip Jelačić vezette császári csapatokkal. A helyszínen történt veszteségeken túl azért is jelentős ez a csata, mert a vereség, a későbbiekben, a magyar főváros feladásához vezetett, vagyis a magyar haderő válságának kezdete volt a móri ütközet.

A Móri Városvédő és Szépítő Egyesület és az önkormányzat minden évben megszervezi a megemlékezést. Az eseménnyel kapcsolatban Belegrai Tamást kérdeztük. Az egyesület elnöke elmondta: -Azért is jelentős számunkra a Móri csata, mert a néprajzi kutatások rávilágítottak arra, hogy a móri vendéglátás és vendégszeretet is befolyásolta némileg a csata kimenetelét, illetve, hogy az ütközet után több házban is bújtattak honvédeket a lakosok, tehát vannak pozitív zöngéi is ennek az eseménynek, függetlenül attól, hogy egyébként egy vesztes ütközet volt a magyarok számára.