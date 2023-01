Több mint kétszáz éve él a hagyomány, az ünnep, mikor a felsővárosi Szent Sebestyén-templomban és annak közvetlen környezetében gyűlnek össze a hívek és megerősítik azt a fogadalmat, amelyet a pestisjárvány lecsengése után tettek a fehérváriak. Január 20-a Szent Sebestyén napja. Ezen a délelőttön a legkisebbek kezdték meg az ünnepi programok sorozatát. Tanárok és tanítók kíséretében érkeztek a templomhoz a Felsővárosi Általános Iskola diákjai, akik egymást kezét fogva ölelték körül az épületet.

– Felsőváros egyetlen iskolájaként fontosnak tartjuk, hogy ezt a hagyományt, ezt a búcsújárást a tanulók is megéljék. A gyerekek lelkében fontos kihangsúlyozni mindazt, hogy a templomunk tulajdonképpen mit képvisel és milyen fontos összekötő kapocs a múlt és a jelen között – fogalmazott Földi Zoltán, az iskola igazgatója. Az intézményvezető kiemelte, a templom ölelésével, mondhatni, sugalmazzák a most élő idősebb generációnak és a több száz éve fogadalmat tett elődöknek is azt, hogy ezt az ünnepet, ezt a hagyományt ők is megpróbálják megélni és tisztelni. Az iskola diákjai a nap során olyan programokon és projekteken vesznek, vettek részt az intézményben, amelyekkel visszaemlékeznek a fogadalomra és felelevenítik az ünnepet.