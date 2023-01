Ezer ilyenkor a feladat, ezért érdemes már a legelején hozzálátni. Először is tartani magunkban egy kis évértékelőt, de lehetőleg őszintén és kritikusan, aztán át kell gondolni, hogy mi áll előttünk az új évben? Bármennyire is sok a tennivaló, mindenképpen azok járnak jobban, akik hosszú listát írhatnak. Ha ez megvan, akkor elkezdhetjük megszegni a fogadalmainkat, mert a szilveszteri fogadalmak olyanok, mint a hétfőn kezdett fogyókúrák. Ne a fogadalom miatt tegyük le a cigit, felezzük a boradagot és fogyjunk le, hanem önmagunkért. Ez azért is jó, mert ha valaki mégis megszegte, már a legelső napon, akkor bármelyik másik napon újrakezdheti a változtatást, akár lényegesen nagyobb sikerrel. Az is ennek az időszaknak a feladata, hogy megszokjuk a dátum írása során, hogy már nem 2022 van.