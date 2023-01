A jó hírt Szigli István, a körzet önkormányzati képviselője osztotta meg közösségi oldalán. Az intézmény két csoportszobájában 14-14 kisgyermek fér majd el. Az épület két szintes lesz, benne a csoportszobákon kívül melegítőkonyha is helyet kap. Akadálymentes mosdókat is kialakítanak, lesz fedett terasz, füves játszótér is. A két szint hasznos alapterülete 500 négyzetméter lesz.

Amint Szigli István írta, a bölcsőde megépítése A hit gyülekezetével közös kezdeményezés volt, és a további lebonyolítás is az ö feladatuk. 2021 decemberében nyílt meg a „pótlehetőség” beadni a pályázatot, s egy precíz pályázattal nyerték el a kormány támogatását 430 millió forint értékben. Ugyancsak köszönet illeti a város önkormányzatát az egyhangú támogatásért.

Rövidesen megindulhat tehát a közbeszerzési eljárás a kivitelezésre, s a remények szerint a 2024-ben el is készül a bölcsőde. A képviselő hangsúlyozta, hogy az intézmény Feketehegy-Szárazrét egészéből fogad majd gyermekeket.