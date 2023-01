Amikor kibújik a hóvirág zöld levele a hagymából, hogy aztán hófehér szirmok védelméből nézhesse a bibe a felolvadó havat, olyankor mindig úgy gondoljuk, hogy itt a tél vége, és hogy pár napon belül ibolyától lesz a lábunk alatt lila a domboldal.

A hóvirág most is előbújt, de vele ellentétben mi sajnos tudjuk, hogy még nem lehet itt a tél vége, ugyanakkor a tavasz érkezését érdemes többször is megünnepelni, szóval talán a hóvirág a bölcsebb.