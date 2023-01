„Kreativitás, élmény, jókedv és sok-sok változatos feladat” – mindezeket egyidejűleg ígéri a Németh Zsuzsanna műveltségi verseny felhívása. A vetélkedő névadója a Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola egykori magyartanára.

– Németh Zsuzsanna kolléganőnk két évvel ezelőtt – éppen ezen a napon, január 20-án – hunyt el, az ő tiszteletére gondoltunk arra, hogy a magyar kultúra napját és a nevét viselő versenyt összekötjük. Ő magyarnyelv- és irodalomtanár volt az iskolánkban, azt gondolom, aki ismerte, tudta, hogy ő túlmutatott a hagyományos magyartanári figurán, tényleg egy nagyon magasan képzett, a világ dolgaira nyitott ember volt. Az elvesztése valamennyiünkben hatalmas űrt hagyott maga után, így ezzel a versennyel is igyekszünk egy kicsit tisztelegni az emléke és a ránk hagyott öröksége előtt – mondta az immáron második alkalommal megrendezett intézményi verseny kapcsán Kövecses Csilla iskolaigazgató.

A négyfős csapatokat sokrétű, interaktív feladatok várták az ez évi műveltségi versenyen, melynek feladatai jellemzően a Petőfi-emlékévhez kapcsolódtak.

– Komplex feladatokkal készültünk, a humán terület majdnem minden részét érintettük. Voltak zenei, irodalmi, történelmi és képzőművészeti jellegű feladatok is, igyekeztünk ezt a témakört minél szélesebben körüljárni. Egyaránt készültünk készségeket igénybe vevő feladatokkal és olyanokkal is, amelyekre előzetesen készülni kellett. Ehhez természetesen kaptak a diákok felkészülést segítő anyagot, és minden csapatnak volt egy kijelölt mentortanára is, aki segítette a munkájukat – fogalmazott a verseny tematikája és felépítése kapcsán Kőné Szili Krisztina, az iskola humán munkaközösségének vezetője.

A mintegy háromórás vetélkedőn a 5., 6. és 7. évfolyamos diákokból verbuválódott csapatok mérték össze tudásukat. Az előző évhez hasonlóan az első helyezettek idén is élményajándékban részesülnek. Az intézmény jövőbeni tervei között szerepel, hogy a jelenleg még intézményi szintű versenyt városi vetélkedővé bővítsék.