Ahogy az a színház hírportálján is olvasható a január elsejei hagyományos újévi koncert után egészen március elejéig az épület zárva tart. Ennek elsődleges oka a költségcsökkentés, így a bezárás alatt a műszaki berendezések egy része is leáll.

- Még tavaly elkezdtük a hibás vagy nem megfelelően működő tűzgátló ajtók cseréjét, amik egy esetleges tűzesetnél nagyon fontosak, hogy jól működjenek. Ezt ebben az időszakban is folytatjuk, illetve szintén lecseréljük a közönségtérben található nyílászárókat és a világítótesteket, ez utóbbit ledes változatra, ami energiatakarékosság szempontjából sokat számít a jövőben - nyilatkozta Bécsi Attila, a színház üzemeltetési vezetője.

Továbbá azt is hozzátette, hogy a tervezett nyitás március eleje, ahogy azt korábban a város polgármestere Cser-Palkovics András újévi köszöntőbeszédében mondta.