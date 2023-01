Nos, az önkormányzat éppen emiatt egy bejegyzést tett közzé, melyben, tisztázza: sem a Közterület-felügyelet, sem a Városgondnokság és – információjuk szerint – a rendőrség sem bírságolt a területen! Így elképzelhető, hogy csalás áldozatai lettek az érintettek, vagy esetleg álhírt tettek közzé?! "Kérjük, jelentkezzen és mutassa be büntetőcéduláját az, aki érintett az eset kapcsán, hogy üzemeltetőként a város önkormányzata szükség esetén megtehesse a feljelentést, a szükséges jogi lépéseket a vélelmezett csalók ellen!" - fogalmaz a bejegyzés.

Amint a város hangsúlyozza, a MÁV-val kötött megállapodás alapján, ideiglenesen – amíg az intermodális központ vagy a tervezett parkolóház elkészül – Székesfehérvár Önkormányzata átvette a murvás terület üzemeltetését, ezzel lehetőséget adva arra, hogy ott egy ingyenes parkoló segítse a vonattal közlekedő fehérváriakat. A területért egyébként évente több mint fél millió forint bérleti díjat fizet a város a MÁV-nak.

A közelben, a Vasvári Gimnáziummal szemben egy sokkal jobb állapotú és szintén ingyenesen használható parkoló található.

Azt is kiemelik, hogy az ingyenesen használható parkolókban is a KRESZ szabályai az irányadóak.

"Közterületen bírságot csak a rendőrség vagy a Közterület-felügyelet szabhat ki, míg a fizető parkolási rendszerbe tartozó zónákban a Városgondnokság Parkolási Csoportja járhat el. Rajtuk kívül senki nem jogosult intézkedésre!" fogalmazta meg az önkormányzat.

Jelen esetben a büntetőcédulán szereplő szervezettel kellett volna felvenniük az érintetteknek a kapcsolatot, rákérdezve a büntetés okára és tisztázva, hogy az jogos volt-e. Amennyiben bármilyen gyanú felmerül – akár jelen esetben egy büntetőcédula kapcsán –, úgy vagy a terület tulajdonosánál/üzemeltetőjénél vagy a rendőrségnél érdemes bejelentést tenni.

"Mindannyian ebben a városban élünk, ezért is fontos, hogy járjunk közösen a történet végére! Kérjük, jelentkezzenek az esetlegesen érintettek, bemutatva büntetőcédulájukat, hogy a város önkormányzata szükség esetén megtehesse a szükséges jogi lépéseket a vélelmezett csalók ellen." - zárul az önkormányzat bejegyzése.