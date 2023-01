Arra a kérdésre, hogy a Masterplastnak milyen szakemberekre van szüksége, hogy milyen területeken tudnak a most még pályaválasztás előtt álló gimnazisták elhelyezkedni, akár éppen ennél a cégnél, Sasgodó Erika azt mondta: -Építőanyag gyártó, kereskedő vállalatcsoport vagyunk. Sárszentmihályon van az anyavállalat, és több mint egy tucat telephelyen több mint 1500 dolgozó van nálunk. El lehet helyezkedni pénzügyi, számviteli, vagyis gazdasági, HR, IT, marketing, beszerzési és akár értékesítési területen is, szóval meglehetősen komplex szellemi munkakörök elérhetőek itt. A gyárban minőség ellenőrök, műszaki menedzserek irányítják a folyamatokat és ezek a beosztások a leányvállalatoknál is megvannak, így a hozzánk érkező, pályát kereső fiatalok meglehetősen átfogó képet kapnak arról, hogy ha valamerre szeretnének orientálódni, akkor tudják, hogy egyáltalán milyen irányok léteznek?

A nagyvállalat HR vezetője hozzátette: -Rendkívül fontos cégünk számára a társadalmi felelősségvállalás ezen aspektusa, vagyis, a fiatal generáció felkészítése a nagybetűs életre. Ennek kiemelt szerepe van most a pályaorientációs napokon, hiszen szerettük volna megmutatni a diákoknak azt, hogy mi vár rájuk a nagybetűs életben, amikor a bizonyítványt felváltja a rózsaszínű TB kiskönyv. Próbáljuk segíteni őket, hogy sikerrel tudjanak olyan pályára állni, ami hasznos lehet számunkra, hogy tudjanak érvényesülni, boldogok lenni, hogy megtalálják saját számításukat. Ennek keretében szerettük volna interaktív, izgalmas programelemeken keresztül bemutatni a vállalat működését, illetve a munkatársak dolgos hétköznapjait.

A négy csoportra osztott osztály valamennyi tagja bejutott a termekben tartott előadásokra éppúgy, mint az üzembe, ahol a gyártósor mellett lépkedve végig kísérhették a termékek útját az alapanyag beérkeztetésénél kezdve, a gyártási folyamaton át egészen a csomagolásig. A délelőtt folyamán az egyes területeken elhangzott információkból Kahoot tesztet is összeállítottak a cég szakemberei, amelynek segítségével vissza tudták mérni, hogy figyeltek-e a diákok? A leggyorsabb és a legtöbb helyes választ adó csapat egy egyedi masterplastos termékekből álló ajándékcsomagot vihetett haza.