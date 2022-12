A lignittermelés növeléséért, a villamos energia ellátásbiztonságáért és a lakossági fűtési célú energiaellátás biztonságáért felelős miniszteri biztos, Riz Gábor látogatásakor arról beszélt, hogy rendkívüli helyzetekben, rendkívüli intézkedéseket kell hozni! És ez kétségkívül egy ilyen helyzet.

Borsod megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadó előtti sajtótájékoztatón elmondta, néhány hónappal ezelőtt megbízást kapott arra, hogy a hazai szakemberekkel közösen felmérjék Magyarország lignit- és barnaszénvagyonát és készítsenek javaslatot elsősorban a rövidtávú szénfelhasználhatóságra, mind energetikai, mind az intézményi és lakossági ellátásbiztonság megteremtése érdekében. A miniszteri biztos beszédében igyekezett megnyugtatni mindenkit. Állítása szerint Magyarországon körülbelül kétszáz évre elegendő szénvagyonnal rendelkezik, ezek a tartalékok pedig biztonságérzetet adnak a jövőre nézve – tette hozzá.

Az intézmény vezetője, Koronczai Edit maga, kollégái és a fenntartó nevében is megköszönte a támogatást.

– Rendhagyó iskola vagyunk több szempontból is: hozzánk több mint 250 gyermek jár, hatalmas sportkomplexummal bővültünk az elmúlt időben, illetve már évtizedek óta szénnel a fűtünk, így nekünk kézenfekvő volt ez a program. Hozzátéve persze azt is, hogy az elmúlt években a fűtőanyag beszerzése egyre nehezebbé vállt, anyagilag is egyre nagyobb terhet jelentett a fenntartónak, de most a kapott mennyiséggel sikerült a megfelelő mennyiséget beszereznünk – mondta Koronczai Edit.

A köszöntőket követően, pedig mondhatni stílszerűen, az udvaron megtörtént az átadás.