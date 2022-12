Amint talán többen emlékeznek rá, éppen 13 évvel ezelőtt, 2009. december 12-én ment el az utolsó személyszállító vonat Székesfehérvárról Komáromba ezen a vasútvonalon. Később, 2010. júliusától lakossági kérésre a közforgalmú személyszállítás napi két vonatpárral újraindult itt. De a szárazréti megállóban ekkor már egyáltalán nem lehetett a vonatokra fel- és leszállni sem.

A valódi vízválasztó 2022. augusztusa volt, amikortól az új menetrendi struktúrának köszönhetően már két óránként közlekednek ezen a vonalon a vonatok. December 11-től, azaz most vasárnaptól pedig ismét megállnak a vonatok Szárazrét megállóhelyen. A kétórás ütemes menetrend üzemideje hosszabbá vált egy esti vonatpárral: Komáromból 20:05-kor Székesfehérvárra, Székesfehérvárról Komáromba 20:26-kor is indul egy-egy vonat.

Amint megtudtuk, a megállóhely felújítását a MÁV végezte el, de Székesfehérvár polgármesterének támogatásával már készülőben van a megállóhelyre egy váró, ami nagyjából kétszer akkora lesz mint egy buszmegálló. Ezen felül egy várakozóhelyet is kialakítanak az autóval érkezők számára.

Az új megállóhely lehetővé teszi nemcsak azt, hogy a Komáromba dolgozni járók egyszerűbben eljuthassanak oda, hanem abban is segít, hogy a Feketehegy-Szárazrét városrészből a vasútállomásra, illetve az ott lévő iskolákba is könnyebb legyen eljutni. Ugyanakkor jelen állás szerint a reggeli, Komáromból induló vonat ezzel a menetrenddel még nem alkalmas arra, hogy azzal a vasútra időben kiérjenek az utasok Feketehegyről, itt még össze kell hangolni a fehérvári buszok és a vonat menetrendjét. Ugyancsak sokakat ösztönözne a járat használatára, ha azt például egy fehérvári buszjeggyel is használni lehetne.