Király Attila, az udvar gazdája a feol.hu-nak elmondta: úgy döntöttek, nem zárják be a kaput december 31-én és január 1-én sem, hiszen a gyerekek bizonyosan kíváncsiak lesznek a kétnapos – reményeik szerint szerencsét hozó – kismalacokra. A hat kedves állat lett a lovardaként egyaránt üzemelő létesítmény legújabb jövevénye, de biztosan örömteli pillanatokat okoz majd a legifjabbaknak a kéthetes kisbárány, Károly is. A büszke név játékos külsőt és természetet takar.

Károly, a kéthetes kisbárány most már jól kiismeri magát a világban, amelyre megszületett

Fotós: Tihanyi Tamás

– Az év jól telt, nagyon sok óvodás csoport érkezett, iskolások számos osztálykirándulást is szerveztek hozzánk – tette hozzá Király Attila. – Mivel ezek a programok eddig is nagyon népszerűek voltak, folytatásukat tervezzük, máris lehet rájuk jelentkezni. Úgy tapasztaljuk, hogy nem csak a fiatalok, de az idősebbek is örömmel ismerkednek meg a régi, sajnos elmúlóban lévő magyar paraszti világ élő és tárgyi emlékeivel. Sokaknak ez egyfajta nosztalgikus kirándulás, másoknak ismeretszerzés, új élmények gyűjtése. Mivel az állatok közelsége gyógyító erejű, szívesen láttuk a múltban és látjuk a jövőben is azokat, akik valamilyen mentális, vagy más egészségügyi problémával küzdenek. Számunkra fontos a karitatív tevékenység, ezért szeretettel láttunk vendégül rászorulókat, például olyan egyedül álló édesanyákat, akik gyermekeiknek nálunk terveztek örömöt szerezni.

A Dinnyési Parasztudvar a régi magyar vidéki élet újragondolását valósítja meg

Fotós: Tihanyi Tamás

Attila elmondta: egyre többen jönnek lovagolni, a kis póniknak köszönhetően akár már ötéves kortól fogadnak bátor jelentkezőket. De ha nyeregbe nem is pattanna mindenki, sárgarépával, almával megetetheti a parasztudvar lakóit, akik hálásak lesznek a gondoskodásért. Nagyszerű hír, hogy a dinnyési tanya rövidesen új lakót fogad: januárban születik majd meg egy kis boci, amelynek neve még a jövő titka. Azok választására bízzák, akik ma-holnap ellátogatnak hozzájuk és javaslatot tesznek arra, miként szólítsák majd az új esztendő első jövevényét.