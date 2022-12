December 16-án ünnepelte a Móri ifjúsági Fúvószenekar fennállásának 40. évfordulóját. Valójában az egész 2022-es év erről szólt, hiszen már februárban elkezdték Ress Hajnalkával és a Queen koncerttel. A záróakkord a december 16-án tartott fellépés volt a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban. A színpadon körülbelül 80 zenész ült és a 40 év terméséből állította össze a műsort Acsai Sándor karnagy.

Az ünnepi koncert elején köszöntötte a zenekart Törő Gábor országgyűlési képviselő, Fenyves Péter polgármester, de nem csak ők adtak elismerő oklevelet a zenekarnak, hanem Csikota József is, a Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet Európai szövetségének elnöke is. A WASBE tagszervezet vezetője magának az alapító karnagynak Acsai Sándornak is oklevelet nyújtott át, elismerve a négy évtized munkáját. Az oklevél áradatnak ezzel még nem volt vége, hiszen Bekker Gyula, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnökségi tagja és Buza Ernő A Wekerle Sándor Alapítvány elnöke is megjutalmazta a 40 éves zenekart.

Aztán elkezdődött a koncert. A szabadidőközpont megtelt, 860 ember jutott be és sokan szomorkodtak, hogy hiába érkeztek a helyszínre, le kellett mondani a tartalmas estéről helyhiány miatt. A fellépésről Acsai Sándor azt mondta: -

Számunkra óriási öröm, hogy ilyen gyorsan megtelt a hangversenyterem. A közönség nagy szeretettel fogadta a műsorunkat, annak ellenére hogy nem volt éppen túlfűtve a szabadidőközpont. A végén négy ráadás számot játszottunk. Szerintem méltóképpen megünnepeltük ezzel a születésnapunkat.

Megkérdeztük a karnagyot, hogy milyennek értékeli a mögöttük álló időszakot. Acsai Így felelt:- A 40 év alatt nagyon sok zenész gyereket neveltünk a zenekarban, közülük sokan vissza látogattak most és ez külön öröm, ugyanakkor végeztünk egy kis zárszámadást is. a négy évtized alatt 50 alkalommal utaztunk külföldre a zenekarral, vagy repülővel vagy autóbusszal, Finnországtól Izraelig minden irányban. A Móri Bornapok keretein belül, a fúvószenekari fesztiválokon 70 különböző külföldi zenekar volt a vendégünk, és 50 magyar csapat mellett. Öt rádiófelvétel készült a szóban forgó időszak alatt és ugyanennyi hanglemezt adtunk ki. Sokat voltunk zenei táborban is és bízom abban, hogy öregbítettük Mór város hírnevét, bármerre is mentünk Európában.

Fotós: Palocsai Jenő

Mint megtudtuk rendkívül fontosnak tartják a móri zeneiskola utánpótlás nevelését is, hiszen a zenekar abból táplálkozik. Ennek és az intézményt vezető Kónya Juditnak köszönhetően mindig vannak újak, minden szólamban, akik csatlakoznak a zenekarhoz, hogy ott egy pár év alatt megtanulják a többiektől a zenekari játék csínját-bínját. A próbákat jelen pillanatban a várostól kapott mozi épületben tartják, hetente két alkalommal.

Természetesen ha fúvósok és Mór, akkor nem lehet elmenni a sváb hagyományok mellett. A zenekar sem teszi, így az összes rádiófelvételen ilyen számokat játszanak, ám a lemezeken szerepelnek néha 20. századi művek is, nemcsak polka és keringő.

A múlt öszefoglalása után a jövőről is kérdeztük a szakmai vezetőt, aki elmondta: -A zenekar kiválóan működik, jó a hangszer ellátottságunk, és nagyon bízunk abban, hogy vége lesz ennek a döcögősen menő éveknek. A covid és a háború miatt minden lelassult egy picit, de remélem, hogy 2024-ben, a fúvószenekari fesztiválra már ismét láthatunk vendégül külföldi zenekarokat is, a magyar zenekarok mellett természetesen.

A külön elismerést is magáénak tudható Acsai Sándortól megkérdeztük, hogy mik a saját gondolatai a 40 évről és hogy mik a saját tervei a jövőre nézve. A karnagy azt mondta: -A legnagyobb vágyam az, hogy utánam is tovább éljen Móron a fúvószenekar. Még nem akarom abbahagyni, de azért már most gondolkodni kell ilyenen is. Az én munkám és ez a 40 év akkor lesz igazán megbecsülve, ha továbbra is szól a fúvószene és ha az utánam érkezők legalább úgy, vagy jobban viszik tovább, mint ahogy én csináltam. Akkor leszek igazán büszke magunkra.

Az utódlás eddig jól halad, ugyanis a jubileumi koncerten is a karnagy fia, Acsai Gábor vezényelt. Ritka, mikor egy bornapokhoz hasonló országos rendezvényen színpadra engednek az ABBA vagy a Queen show-hos hasonló műsorral egy 80 fős zenekart és ezért a lehetőségért különösen hálásak a fúvósok a városnak, ami még idén is minden egyes fellépésüket anyagilag is támogatta. Az említett produkciókkal már most, 2023 nyarán szeretnének kiállni a közönség elé, méghozzá a tervek szerint egy nagy, szabadtéri előadás keretében.