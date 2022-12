A szobor megtisztításáról és áthelyezéséről még év elején döntött a város közgyűlése. Ez idáig az alkotás a József Attila utca 13. szám melletti közterületen állt, ám az azt körülvevő fák leárnyékolása miatt nem érvényesült megfelelően.

A lakossági és képviselői kérésnek eleget téve a mellszobor ugyanazon helyrajzi számú közterületen, a József Attila utca aszfaltburkolatához közelebb, a járdaszakasz melletti nyitott területen kapott helyet. Mint az fotónkon is látható, a szobrot parkosított, térkövezett környezet öleli, így megközelítése is könnyebb, s egyúttal a megemlékezéseknek is méltó helyszínt biztosít.

Habár az új ligetet jelenleg még szalag határolja, hamarosan újra közelről is szemügyre veheti a közösség Medve András szobrászművész alkotását.