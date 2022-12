Háborús költségvetés készül jövőre, fogalmazott a polgármester, aki vészterhes évre számít 2023-ban. – Úgy tervezzük, hogy csak a legszükségesebbek kerülnek bele a jövő évi költségvetésünkbe, egyelőre nem látjuk, fér-e bele bármi plusz is. Azt még nem tudni, mennyi lesz jövőre az állami finanszírozás és ezen felül számos bizonytalansági tényező van, ami befolyásolja a költségvetés tervezését. Hiánnyal nem számolunk, de tartalékkal sem igazán – mondta Illés Szabolcs.

A pályázatok kapcsán elhangzott, lezárult a Kálvária utcai csapadékvízelvezetés és útfelújítás, a héten megtörtént a műszaki átadás is. Emellett hivatalosan is bejelentették – ahogy azt a feol. hu is megírta -, hogy a város 169 millió forintot nyert önkormányzati épületek energetikai felújítására. A testület felülvizsgálta az önkormányzati helyiségek bérleti díjait és nem meglepő módon arra jutott, hogy jövőre magasabb emelésre kell számítaniuk az épületek bérlőinek, hiszen a korábbi évektől eltérően jóval magasabb volt az idei infláció. A KSH által megállapított infláció mértékében szokták ugyanis évről évre a díjakat emelni. Hosszút távon jelenleg négy önkormányzati tulajdonban lévő helyiség van kiadva.

Arról is döntöttek a képviselők, hogy a csákvári önkormányzat nem adja el a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.-ben lévő tulajdonrészét. A részvények eladását még májusban vetette fel a társaság többségi tulajdonosa a többi részvényesnek. Tárgyalták a Csákvári TC TAO pályázatával kapcsolatos kérelmét is. A sportkombinátban létesített műfüves pályát a klub TAO forrásból kívánja felújítani, amit öt évig fenn is kell tartaniuk, ezért a TC azt kérte, hogy a fenntartási kötelezettség ideje alatt térítésmentesen használhassa a műfüves pályát.

Végül, zárt ülésen döntött a testület a Csákvár Ifjúsági Díj elismerő cím adományozásáról. Jó hír, hogy két év után ismét érkeztek javaslatok, így a képviselők úgy határoztak, hogy két díjazott lesz. Az elismerést a jövő évben a Magyar Kultúra napja alkalmából adják majd át.