Az esztendő vége évről-évre az adománygyűjtésről szól az Adni Jó Kupa Alapítvány számára. Idén tizennegyedik alkalommal szervezték meg az összefogást, ami mára rendkívül sokrétűvé vált, hiszen cégek, vállalkozások, sportegyesületek, sportolók és magánszemélyek tesznek közösen azért, hogy több száz család karácsonyát tegyék szebbé. Ebben az évben a cél az volt, hogy a Szegényeket Támogató Alapítvánnyal közösen 200 családhoz juttassanak el ajándékcsomagokat. Horváth Pétertől azonban megtudtuk, a kitűzött számot már túlszárnyalták, olyannyira, hogy várhatóan 300-nál is több csomag készül.

– Megmondom őszintén nagyon jól állunk. Kicsit lassabban indult a gyűjtés, mint máskor szokott. Megnehezítette a vásárlást az árstop és a mennyiségi korlátozások. Nem volt egyszerű 100-200 kilogramm cukrot megvásárolni, de szerencsére megoldottuk – emelte ki az alapítvány kurátora. Horváth Péter elmondta, egy-egy csomag körülbelül 7000 forint értékű, amelyek mindegyike tartalmaz lisztet, olajat, cukrot, tésztát, kekszet, csokoládét, mogyorókrémet, rizst, pudingport, teát, sütőport, vaníliás cukrot és konzervet. Ezekből azonban mindig jól jön egy-egy újabb felajánlás. A szervezők jövő hét végéig, december 18-ig várják az adományokat, de Horváth Péter kiemelte, ha utána érkezik azt is szívesen fogadják, lesz, aki örül majd neki.

Az ötletgazdától megtudtuk, az egységcsomagokon túl játékokat is sikerült gyűjteni, így idén is örömet tudnak okozni a gyermekotthon és az anyaotthon lakóinak számára, valamint olyan meglepetésekkel is készülnek, amiket minden lakó közösen tud majd használni. Utóbbiak mivoltát egyelőre rejtély övezi, viszont azt elárulta Horváth Péter, hogy speciális kéréseket is tudtak teljesíteni. – Szerintem, ami a legnehezebb lesz, az a januári hónap, ha marad, és akkor is tudunk szétosztani adományokat, annak sokan fognak örülni. Viszonyt egyértelmű, hogy karácsonyra is annyi helyre megyünk, amennyire csak el tudunk jutni – emelte ki az alapítvány kurátora.

Az intézményi bezárások sajnos újabb akadályt gördítettek az alapítvány elé, mivel az a helyszín sajnos bezárta kapuit a téli időszakra, ahol évek óta tartják adományátadó ünnepségüket. A probléma azonban megoldódni látszik, úgy tűnik december 18-án megvalósulhat az ünnepség. Hogy hol? Az egyelőre még titok, de hamarosan kiderül.