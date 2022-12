December 27. Ezen a napon az ország számos templomában tartanak borszentelést, boráldást, melyek közül az egri, az esztergomi és a balatonlellei talán a legnépszerűbb. Ám Lovasberény, Pátka, Pázmánd és Vereb borászai is több mint tíz éve megtartják a maguk boráldását a verebi katolikus templomban Nepomuki Szent János ünnepén.

A középkori legenda szerint Aristodemus pogány főpap azt mondta Szent Jánosnak: akkor hajlandó hinni Krisztusban, ha kiürít egy mérgezett borral teli kelyhet, és az nem árt neki. A mérget először megitatták két gonosztevővel, akik azonnal meghaltak. Szent János imádkozott, megáldotta a mérgezett boroskelyhet, kiitta, és semmi baja nem lett. Majd köpenyét a gonosztevőkre terítette, akik feltámadtak. Szent János napja a magyar hagyományok szerint is a bor megáldásának ideje. Hajdanán ezen a napon minden család bort vitt a templomba, hogy a pap áldását kérje rá. A szentelt bornak ugyanis olyan erőt tulajdonítottak, amivel beteg embert és állatot is gyógyítani lehet, s úgy tartották, ha a megszentelt borból visszatöltenek a hordókba, az újbor megőrzi a frissességét és jótékony hatásait is.

Fotós: Nay Norbert / FMH

Mindezekről Mati Károly, a velencei Szent Benedictus Borrend egyik alapító tagja mesélt az egybegyűlteknek a verebi hegyen kedden kora délután, ahol Tallér Krisztián, a szomszédos Lovasberény plébánosa áldotta meg a borászok idei borait. Ahogy azt Kovács Csaba, a boráldásnak helyszínt biztosító pince egyik tulajdonosa elmondta, az elmúlt két évben a Covid miatt nem tartottak borszentelést Vereben. Idén aztán a rezsiválság miatt fűtés nélkül maradt művelődési ház okán - ahol az áldás utáni szokásos traktát tartották - a Verebi Borbarátok Klubja úgy döntött, a templom helyett, a szőlőhegyen tartják meg a rituálét. A szőlőt amúgyis ott termelik, ott dolgoznak vele és ott is tárolják, tehát az új helyszín is tökéletesen hiteles lehet. Mint kiderült, a borászok ide is szívesen jöttek.

A boráldást követően kötetlen beszélgetéssel, jó borokkal és helyben készült tárkonyos szarvasraguval várták a borászokat.