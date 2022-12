Mivel a nyertes, Varga Péter nem környékbeli lakos, így jótékony célra ajánlotta fel nyereményét, a szervezőkre bízva a tökéletes célpont megtalálását. Sallai Szilvia képviselő közbenjárására, aki a szüreti bál egyik aktív szervezője is volt, a fát – illetve az arra jogosító utalványt - a napokban kapta meg az óvoda. Mester Nikoletta, óvodavezető a feol.hu-nak elmondta, nagyon örülnek a közel két köbméter fának. – A múlt héten értesítettek minket a döntésről, az egész „ügyet” egy nap alatt le is rendeztük, sőt már a fa is megérkezett. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy fával tudunk fűteni, ami Császár Roland, polgármesternek köszönhető, aki gyorsan lépett, amikor kiderült, elszabadulnak a gázárak idén télen – mondta az óvoda vezetője.

A kajászói Gyöngysor Óvodában jelenleg két csoport működik, összesen 43 kisgyerek jár az intézménybe, amelyet nem mellesleg éppen bővítenek, így jövő szeptembertől már 4 csoportszoba áll rendelkezésre és az is biztos, hogy egy csoporttal többet indítana a következő nevelési évben.