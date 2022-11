A csekkátadó ünnepségen elsőként Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere felidézte, hogy az Arconic fontos stratégiai partnere nemcsak az egyetemnek, de a városnak is, hiszen nem csak munkát ad az itt élőknek és adófizetőként hozzájárul Fehérvár fejlődéséhez, de alapítványán keresztül a jövőbe is fektet.

– Nagy hálával tartozunk a vállalatnak, aki nem elégszik meg pusztán azzal, hogy csak befizeti az adót és több száz családnak biztosít hónapról hónapra megélhetést. Hanem az élet különböző területein, legyen szó az egészségügyről, kultúráról, sportról, vagy ahogy a mai példa is jól mutatja, a felsőoktatásról, hozzájárul ahhoz, hogy az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karáról minél több és minél jobban képzett fiatal kerüljön majd ki a munka világába – lehetőség szerint – Székesfehérvárra – mondta Mészáros Attila.

Köszöntötte az ünnepség résztvevőit Gulácsi László, az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese is, aki kiemelte, hogy az Arconic az egyetem egyik legfontosabb ipari partnere, és az első duális partnerek egyike volt. Hozzátette, hogy az ipar 4.0 területén ez a támogatás – akárcsak a korábbiak – hihetetlenül fontosak voltak, és hozzájárultak ahhoz, hogy az Alba Regia Műszaki Kar az egyetem egyik legdinamikusabban fejlődő karává váljon. Ezt támasztja alá az a siker is, miszerint mára nemcsak hazai léptékben, de régiós megmérettetésben is az egyik legjelentősebb műszaki felsőoktatási intézmény lett az Óbudai Egyetem.