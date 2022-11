Frissen Fejérből 1 órája

Új gyalogátkelők a Velencei-tó gárdonyi szakaszán

Több zebrát is felfestenek még most ősszel Gárdonyban. Ez a fejlesztés azonban több mint egyszerű „pingálás” – tudtuk meg. Hogy ez alatt mit értett a polgármester, az is hamarosan kiderül. A lényeg azonban az, hogy több gárdonyi csomópontban is fellélegezhetnek a gyalogosok hamarosan.

S. Töttő Rita S. Töttő Rita

Fotós: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Gárdonyban, a Szövetkezetek útja folytatásában lévő vasúti átjáró tó felöli oldalán, a Strand utcai vasúti átjáró tó felöli oldalán készül új gyalogosátkelőhely még idén. Az átkelőhelyek és a hozzájuk kapcsolódó járdák csatlakoztatásával a cél egyértelmű volt: megteremteni a szabályozott, biztonságos gyalogosközlekedés feltételeit, vagyis, hogy a mozgásukban korlátozott személyek, valamint a vakok- és gyengén látók is használni tudják azokat – tudtuk meg az önkormányzattól, ahogy azt is: új közvilágítást is kapnak az új zebrák. A fejlesztés ezért közel 11 millió forintba kerül. Fotós: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap - Új gyalogosátkelő hely létesül például a Chernel István utcában – fogalmazott Tóth István polgármester, elárulva, hogy sok kritika érkezett, főleg az agárdi részen, hogy nincs elegendő gyalogosátkelőhely. – Értettük a jelzést, így most idén sor került a terveztetésre, kivitelezésre is. S bár sosem gondoltam volna, hogy a két gyalogosátkelő több mint 10 millió forintba fog kerülni, de ennyibe került, a tervezéssel, engedélyeztetéssel együtt, így lehetett biztosítani a gyalogosok számára a biztonságos átkelést.

