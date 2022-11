A már hagyományosnak számító Vízivárosi Advent programsorozat idén új formában segíti az ünnepre hangolódást. A részletekről sajtótájékoztató keretében számoltak be a programban résztvevő városrészek önkormányzati képviselői.

– Az idei évben – hasonlóan 2020-hoz – a világban dúló körülmények miatt az adventi szombatokat sajnos nem tudjuk ünnepléssel zárni. Mindezek ellenére meglepetéssel készülünk, és reméljük, ezzel is át tudjuk adni azt a szeretetet, egymásra figyelést és a karácsonyra való készülődésnek azt az ünnepi hangulatát, amit az advent jelent. Az advent időszakában utolsó hetében – december 12-től – a közösségi oldalon, a LISZI-Víziváros felületén lesz elérhető az a meglepetés, amit a szombati műsorok helyett szeretnénk átnyújtani minden érdeklődőnek. – beszélt az idei év rendhagyó programjáról Horváth Miklósné önkormányzati képviselő.

– Az advent mindig különleges része az életünknek, számot vetünk, rendet teszünk nemcsak a lakásunkban, hanem a lelkünkben is. Próbáljunk meg ebben az időszakban minél több jót, jó cselekedetet összegyűjteni és közkinccsé tenni. – tette hozzá.

A 11. választókörzet óvodás és iskolás diákjai az idősek otthonában és szociális intézményekben élők adventi készülődését igyekeznek szebbé tenni.

– Az advent a szeretet, az elcsendesülés, az egymásra figyelés időszaka – vette át a szót Deák Lajosné önkormányzati képviselő. – A világ mai helyzete teljes mértékben felborította a rendet, a gyerekek azonban idén is, ahogy minden évben, szeretettel készültek az adventi időszakra, előre betanulták az adventi műsorokat, programokat. Az óvodai és iskolai intézményvezetőkkel közösen kitaláltuk, hogy a gyerekek műsoraival ellátogatunk azokba a szociális intézményekbe, ahol még szenteste, karácsonykor sem mennek haza a gyerekek, az idősek, és egy kicsit örömtelibbé tesszük nekik az adventi készülődést.