A belvárosban szervezett adventi programok mellett a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ munkatársai igyekeznek a legtöbb városrészbe is eljuttatni az ünnepi hangulatot. Az elkövetkezendő hetekben több közösségi házban tartanak majd különböző eseményeket, amelyek mind az ünnepre való hangolódást segítik.

A szervezők önkéntesekkel kiegészülve ma az Öreghegyi Közösségi Házban várták az érdeklődő kicsiket és nagyokat egyaránt. A gyerekek megpróbálhatták felismerni a Mikulás szarvasainak agancsait, egy kirakó segítségével képet alkothattak egy hóemberről és egy labirintussal is megpróbálhattak megküzdeni. A kézműves foglalkozások sem maradhattak ki a délutánból, az érdeklődők készíthettek hóembert, dekorálhattak karácsonyfadíszeket és dekupázs technikával is alkothattak ünnepi dekorációt.

Az elkövetkezendő hetekben többek között a Vízivárosi Közösségi Klubban, a Kisfaludi Közösségi Házban, az Alsóvárosi Közösségi Házban, a Csalai Közösségi Térben, Börögöndpusztán a Tó Sörözőben is hasonló programokkal várják az érdeklődőket.