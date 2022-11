Száz liba egy sorba, mennek a nagy tóra, énekelték – legalábbis a hosszú menet elején – az óvónők és a gyerekek. A szokásos Márton-napi felvonulás az óvoda elől indult, ahol az óvónők éneke nyitotta meg az eseményt, majd a Szabadság utcán végig haladva érkezett meg a menet az IKSZT épületéhez, ahol műsort is adtak a legnagyobbak, illetve – hogy az egész rendezvényt keretbe fogják - az óvónők is. Az Iszkaszentgyörgyi Vackor óvoda négy csoportjába száz gyerek jár, közülük a betegeket leszámítva mindenki, nagyjából 85 kicsi volt ott a péntek délutáni felvonuláson. Polyák-Ruff Mónika, intézményvezető indulás előtt elmondta, minden csoportban a gyerekek életkorának megfelelően készültek a Márton-napra, és természetesen elkészültek a lámpások is, amelyek csoportonként elérők voltak. A menethez az iskolások közül is többen csatlakoztak, főként az alsósok közül.