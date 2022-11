Székesfehérvár történelmi és ipari szempontból igen jelentős település, emellett pedig igazi diákváros, ahol mintegy 20 ezer fiatal tanul és három egyetemi tanszéki képzés is van a városban. Az iparban végbemenő fejlődés okán, pedig egyre inkább növekszik az igény a képzett fiatal mérnökök iránt, így az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának kiemelt szerep jut a tehetségek felkarolásában, és koordinálásában. Gyakorlatilag ez volt az apropója annak a bejelentésnek, ami a Pirosalma utcában történt.

A jelenlévőket elsőként Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte. Emlékeztetett, hogy az egyetem eddig is élen járt abban, hogy – a városvezetéssel együtt gondolkodva –gyümölcsöző, minden partnere számára előnyös együttműködéseket kössön, melynek középpontjában a hallgatók fejlődése állt. Ezt az utat kívánják most is folytatni a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal együttműködve. A városvezető hangsúlyozta azt is, hogy a konszenzus kifejezetten a fiatalok megszólításáról, a tehetséggondozás lehetőségéről szól. Ahogy Cser-Palkovics András fogalmazott, „Mindent meg kell tennünk azért, hogy a fiatalokat elvezessük arra az útra, ami az ő életpályájuk lehet és meggyőződésem, hogy az Óbudai Egyetem és annak Alba Regia Műszaki Karán megtalálható ez út."

Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója arról beszélt, hogy a tehetséggondozás az egyik legkülönlegesebb része a pedagógia munkának. Gyarmathy Éva pszichológus szavait idézve, pedig igyekezett rámutatni arra, hogy mennyire fontos az, hogy a gyermekeinknek időt adjunk arra, hogy tapasztalatokat szerezzenek a tudományok területén, hogy a tanulást ne szükséges „rosszként", hanem lehetőségként fogják fel. „A tehetség is a természet azon értékei közé tartozik, amely gondozást kíván. Nem kapálást, nyírást, permetezést, csak dús termőtalajt, odafigyelést és szabadságot a növekedéshez."

Intézményünknek jogszabályban megfogalmazott feladata a kiemelten tehetséges gyerekek ellátása – hangsúlyozta köszöntőjében Mile Anikó, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója. Hozzátette, hogy az Óbudai Egyetemmel már a 2017-es Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanács megszületése óta szorosan együttműködik, hiszen a felsőoktatási munkacsoport vezetését, koordinálást az egyetem látja el. Hangsúlyozta, a két intézmény céljai sok mindenben megegyeznek, többek között abban is, hogy mindketten fontos feladatuknak érzik a a tehetségek felkutatását és mentorálását. Mint mondta, ennek a különleges partnerségnek az aláírása történik meg ma.

Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja szintén kiemelte, hogy nem egy múlt nélküli történet, ami ma tovább folytatódik a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek az alapja az a közös elköteleződés, amit mind a két intézmény vall.

A köszöntőket követően Mile Anikó főigazgató és Györök György dékán ünnepélyesen is aláírta a két intézmény megállapodását, együttműködését a tehetséggondozás területén.