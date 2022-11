Pótszékekkel kellett kiegészíteni a nézőteret a Szent Erzsébet Általános Iskola tornatermében, annyian voltak kíváncsiak Szentkirályi Alexandra előadására. A magyar kormány szóvivője az esemény kezdetén azt nyilatkozta: -Elindítottunk egy nemzeti konzultációt, amely a brüsszeli szankciókról szól. Azt hiszem, hogy mindenki érzi a saját bőrén a szankciók gazdasági hatását, hiszen szankciós felárat fizetünk az energiáért és ez nagyon sok mindenben megjelenik: látjuk a rezsiszámlákon is minden hónapban, hogy milyen nagy a különbség a magas piaci ár és aközött, amennyit ténylegesen fizetünk. Ezek a szankciók egyértelműen elhibázottak, mert nem érték el azt a célt, amit Brüsszel ígért. Nem vetettek véget a háborúnak és nem fájnak igazán Oroszországnak, miközben Európát és az európai embereket, így a magyar embereket is, nagyon nehéz gazdasági helyzetben hozzák. Éppen ezért nagyon fontos, hogy fel tudjuk emelni a hangunkat a szankciók ellen és ennek a nemzeti konzultációnak a keretében ezt most sok millió magyar ember meg is teheti.



Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Arra az újságírói kérdésre, hogy mit tett eddig a kormány, hogy ezen hatásokat csökkentse, és hogy milyen további lépéseket terveznek ennek érdekében, a szóvivő azt mondta: -Nekünk ebben a mostani nehéz helyzetben is ugyanaz az alapelvünk, mint eddig. Mi mindig a magyar emberek oldalán álltunk az elmúlt években és ez így marad a jövőben is. Éppen ezért fenntartottuk a rezsicsökkentést, az elszabadult szankciós árak, energiafelárak ellenére, így átlagosan minden magyar család havonta 181 ezer forint támogatást kap a kormánytól. Meghoztunk rengeteg olyan intézkedést, ami segíti, hogy a magyar cégek, vállalkozások meg tudjanak maradni és hogy ezáltal a munkahelyek is, mert azok sok millió magyar megélhetését biztosítják. Ezt a célt szolgálja a gyármentő program, illetve a kis- és középvállalkozások rezsitámogatási programja is. De legalább ilyen fontos az élelmiszer- és üzemanyagárakat korlátozó árstop. Amíg az elhibázott szankciók miatt ilyen nehéz gazdasági helyzet lesz, addig ezeket az intézkedéseket a magyar emberek, illetve a családok érdekében fent fogjuk tartani.

A szankciós politikához szorosan kapcsolódik a jelenlegi ukrán helyzet. Szentkirályi Alexandra erről azt nyilatkozta: -A szomszéd országban zajló háborús konfliktus kapcsán a legfontosabb Magyarország számára, az, hogy ide semmiképpen se terjedjen át semmiféle fegyveres konfliktus, éppen ezért fontos higgadtan és nyugodtan reagálni akkor is, amikor a múlt heti lengyel esethez hasonló történések fordulnak elő, amellett, hogy természetesen meg kell vizsgálni, hogy mi történt? A kormány fokozott haderőfejlesztésbe kezdett. Azokat az egyébként is tervezett haderőfejlesztési programokat, amiket a kormány tervezett, felgyorsítottuk, emellett folyamatosan figyelemmel kísérjük a jelenlegi helyzetet. A szóvivő hangsúlyozta: -A legfontosabb az, hogy nem küldünk ki magyar katonákat, hogy más háborúját vívják helyettük és nem küldünk fegyvereket sem Ukrajnába, mert szeretnénk ebből a háborúból kimaradni és ennek ez a biztos útja. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy ne csak a háborúból maradjunk ki, hanem a nehéz gazdasági helyzetből is, márpedig ennek az egyetlen járható útja a szankciók megállítása.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A szóvivő a hallgatóság előtt rávilágított a jelenlegi világgazdasági helyzetre és annak összefüggéseire, mint például, hogy a magas energiahordozó árak miatt az Egyesült Állomokban már megéri kitermelni azt a palaolajat és palagázt, aminek kinyerése eddig, a normál kőolajárakon nem volt rentábilis. De mesélt Nyugat-európai családokról is, akik rettegnek a jövőtől és attól, hogy hogyan tudják majd fenntartani magukat, családjukat a jövőben a jelenlegi és a várható energiaárak nyomása alatt.