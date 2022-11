Cser-Palkovics András polgármester éppen ezért levélben kereste meg szerdán Simon Csillát, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatóját, s arra kérte, hogy erősítse meg: a fehérvári fiókok bezárása valóban csak a téli időszakra vonatkozik.

A polgármester felajánlotta az önkormányzat anyagi támogatását is, hogy mégis nyitva maradhassanak a postafiókok, ám azt leszögezi, problémát jelent, hogy a mostani uniós és hazai jogszabályok ezt nem teszik lehetővé. Azt kéri a postától, ha tud valamilyen támogatási konstrukciót, amely jogszerűen segítheti a fiókok megmentését, akkor azt jelezzék az önkormányzatnak.

Cser-Palkovics András azt is javasolta, hogy a város és a Posta közösen indítson tájékoztató kampányt a fehérvári lakosság számára az online, digitálisan intézhető postai ügyek megismertetése érdekében, hiszen a polgárok egy része továbbra is személyesen intéz régóta digitálisan is bonyolítható postai ügyeket.