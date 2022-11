A kötet megjelenését hirdető sajtótájékoztatón Turcsánné Molnár Katalin, a Székesfehérvári Törvényszék elnöke elmondta, hogy 2022-ben immár a második bíróságtörténeti kötetét adta ki a Székesfehérvári Törvényszék az Országos Bírósági Hivatal által kiírt „Ráth György Bíróság Történelem és Hagyományápolás Pályázat" keretében. Kiemelte, hogy az unikális tudományos műnek számító alkotás, „A Székesfehérvári Törvényszék polgári kori története 1872–1944" című könyv folytatásaként íródott, amely ezen időszak Fejér vármegyei járásbíróságok történetébe és azok működésébe enged betekintést. A történéseket és történeteket pedig számos korabeli illusztráció, kép és dokumentum színesíti.

Fotós: Kecskés Zoltán

A szerző, Megyeri-Pálffi Zoltán, az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportjának tudományos munkatársa maga mutatta be a kiadványt a sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a Székesfehérvári Királyi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó királyi bíróságok 1872. január 1-jével kezdődő működésétől a második világháborúval bezárólag dolgozta fel a vármegyében található elsőfokú bírói fórumok történetét, bemutatva a járásbíróságokon dolgozó bírák, albírák és járásbírók munkáját, valamint azokat a bulvárosabb ügyeket is górcső alá veszi, amely az országos sajtóban is végigsöpört. Hozzátette, s ez utóbbitól válhat igazán színessé és érdekessé sok olvasó számára, hiszen a Fejér megyei bíróságai előtt futó ügyek – akár azok elindulta, vagy azokban hozott döntés – sokszor felkerült a hírlapok címlapjaira is. Ebből válogatva megvilágíthatóvá válik a korabeli jogélet a megyében. Végül a kiadványt záró melléklet, a korszak bírói állományáról is képet ad az olvasó számára.

Végül az esemény keretében arra is fény derült, hogy a kötetet többek között a megyei levéltárban is kézbe vehetik az érdeklődők.