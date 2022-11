Elsőként Cser-Palkovics András Fehérvár polgármestere köszöntötte a megjelenteket, különösképpen az új okos tanteremben helyet foglaló diákokat, akik egyébként az igazgató, Nagyné Mészáros Beáta segítségével egy rögtönzött gyakorlati bemutató keretében megmutatták, mire képes egy ilyen 21. századi helyiség.

Cser-Palkovics András kiemelte, a helyi cégek (22!) hozzáállásának köszönhetően a 2013-as indulás óta minden évben meg tudott valósulni a program még a legnehezebb időszakokban is, és azon lesznek a vállalati partnereikkel, valamint a Székesfehérvári Tankerülettel együtt, hogy ez a sikertörténet tovább íródhasson. Mint mondta, idén összesen négy ilyen tanterem készült el a fehérvári általános iskolákban: a Hétvezér mellett a Kossuth, Vörösmarty és Tóvárosi büszkélkedhet innovatív szerepet betöltő, legmodernebb technológiával. Hangsúlyozta azt is, hogy a fejlesztésben nemcsak tanteremről, vagy eszközökről van szó, hanem egy szakmai tartalomról és tanárok képzéséről is. Utóbbira pedig azért volt nagy szükség, hogy az iskola pedagógusai magabiztosan tudják használni ezeket az eszközöket – mert csak így tudják átadni a tudást a gyerekeknek.

Fotós: Nagy Norbert

A polgármester szavaihoz kapcsolódva Laufer Tamás, az Alba Innovár vezetője a köszönet hangján szólt mindazon fehérvári vállalkozókhoz, akik felismerték, hogy változtatni kell. Kiemelte, hogy a digitális tantermek olyan innovatív szerepet töltenek be az oktatásban, a legmodernebb technológiának köszönhetően, ami elengedhetetlen a jövő nemzedéke számára, hogy majd felnőttként helyt tudjanak állni és talpon tudjanak maradni ebben a bonyolultnak, ugyanakkor érdekesnek tűnő században. Ezt követően a program részleteit ismertette melynek egyik kiemelkedő célja, hogy a pedagógusok úgy tudják beépíteni a technológiát a különböző, akár a humán, akár a reál tantárgyakba, hogy az oktatás hatékonyabb legyen. Hangsúlyozta azt is, hogy a projektben résztvevő tanároknak az is a feladatuk, hogy a megtanult módszertan tapasztaltait átadják kollégáiknak.

„A fehérvári cégek megmutatták, hogy tudnak közösen egy ügyért, egy közösségért dolgozni" – mondta el Szincsák Attila, a DENSO alelnöke, aki beszédében a köszönet hangján szólt a fehérvári és az ország valamennyi pedagógusához. Ahogy fogalmazott, „nem lehetünk elég hálásak nekik azért, hogy nem csak vigyáznak gyermekeinkre reggeltől estig, amíg mi végezzük a munkánkat, de nevelik és tanítják is őket. Hisszük közösen, hogy a jövőnk záloga, a jelen generációban rejlik." – emelte ki az alelnök.

Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója szintén köszönetét kifejezve azt mondta, az okos tantermi program megvalósítása elősegítheti, hogy a diákok ebben a változó környezetben, a 21. században sikeres, ezáltal boldog felnőtté válhassanak.

A Hétvezér Általános Iskola részéről Nagyné Mészáros Beáta igazgató köszönte meg a KÉPES programban elvégzett munkát, és azt az összefogást, amelynek köszönhetően Fehérváron számos intézmény iskolaudvara újulhatott meg, vagy éppen okos tanteremmel gazdagodhatott.