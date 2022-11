A helyi szinten kuriózumnak számító, egykor polgári család otthonául szolgáló Fő utcai épület, már külső megjelenésével időutazásra invitálja látogatóit. Hát még a belső terek! Egykoron ugyanis gyermekkacajok tucatjai töltötték be a teret, óvodás kisgyermekek cseperedtek az épület falai közt. Miután az oktatási-nevelési munka új épületben folytatódott, jó ideig üresen állt a ház, mely 2016 tavaszán nyitotta meg újra kapuit a nagyközönség előtt, és immár a helyi értékek, emlékek egybegyűjtését szolgáló Értéktárházként funkcionál, s örökíti tovább a múlt és a jelen értékeit.

Az épület egyik legtágasabb földszinti helyiségében összetolt asztalok sorakoznak. Ezeken kapott helyet a seregélyesi kötődésű alkotó, Rohonczy Károly különleges dioráma sorozata, amely a II. világháború eseményeit, fontosabb csatáit és hadműveleteit örökíti meg szemet gyönyörködtető részletességgel 1939-től, a lengyel támadástól Berlin összeomlásáig. Korhű, olykor csatában megsérült járművek, harci eszközök, katonák és egyenruhások hozzák karnyújtásnyira a háború történéseit. Teszik mindezt lenyűgöző aprólékossággal, részletgazdag kidolgozással.

A csatajelenetek történelmi hitelességét a terepasztalon elhelyezett ismertetők erősítik. Az alkotó mindössze 12-13 éves volt a háború idején, s mivel akkoriban a fővárosban, a Királyhágó térnél laktak, közelről látta az eseményeket, s alaposan megfigyelhette a tankokat, a katonákat.

– Az itt látható épületeket és a terepet is Rohonczy Károly maga készítette, a sorozatot elhunyta után nekünk adományozta a családja. Az általa készített diorámák zöme Pákozdon, a Katonai Emlékparkban, valamint nálunk, az Értéktárházban tekinthető meg. – mutat végig a termet szinte betöltő terepasztalon Horváth Sándor, Seregélyes polgármestere, s hozzáteszi, az ide érkező diákcsoportok fiú tagjait rendre lenyűgözik a csatajelenetek.

A terem falát gobelinek díszítik, az óvoda egykori dolgozója, Domonkos Béláné készítette. Kiállított alkotásai mellett kapott helyet a településről elszármazott művészemberek alkotásainak egy-egy darabja. Az értékek gyűjteménye folyamatosan bővül, az időközben előkerülő kincsek, felbukkanó hagyatékok értékei tovább gazdagítják a település Értéktárházát. Így kerültek az értékek közé a település egykori fodrászházaspárjának eszközei is: Pomozi Jenő és felesége férfi-női fodrászként 1956-tól tíz éven át dolgoztak Seregélyesen, s szépítették asszonyok és urak frizuráit. Nyugdíjba vonulásakor a falubeliek Jenő bácsija fodrász mesterségének régi eszközeit továbbajándékozta, így az immár kuriózumnak számító fodrászkellékeket bárki megcsodálhatja.

Rohonczy Károly dioráma sorozata a II. világháború csatajeleneteit eleveníti fel

Fotós: Fehér Gábor / FMH

Az Élő Ősz Nyugdíjasklub „mentőakciójának” köszönhetően került a kiállított darabok közé Kiss Béla, egykori körzeti orvos hagyatéka. Az eredeti tervek szerint az orvos valamikori rendelője adott volna otthont a tárlatnak, azonban a ház ahol praktizált, a gyűjtőmunka idején összedőlt, így szó szerint a romok alól mentették ki a kiállítás alapjául szolgáló kincseket.

– Kiss Béla nevét viseli az egészségházunk is, melyben márvány emléktábla őrzi az emlékét. Megtalálhatók itt különféle orvosi eszközök, műszerek, gyógyszerkönyv és gyógyszerek üvegei is. Úgy tudjuk, országosan is csupán csak három hasonló jellegű gyűjtemény maradt fenn. – mutatja a már-már kuriózumnak számító orvosi eszközök garmadát Horváth Sándor, majd tárlatvezetésünk a helyiek kézműves remekeinél folytatódik, ahol szívvel-lélekkel készült csuhé dekorációk, hímzések és szőttesek sorakoznak.

A mezőgazdasági munkálatokat megidézve az egykori 319. számú Münnich Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet – mai Eötvös József Technikum – ereklyéi is helyet kaptak a gyűjteményben.

– A diákoknak tanulmányaik befejezésekor vizsgamunkát kellett csinálniuk. A tanárok, technikusok segítségével készítették a mezőgazdasági gépek makett változatait. – magyarázta Seregélyes polgármestere a silótöltő szecskavágó, a járvaszecskázó gép és burgonyaszedő gép forgatagában, melyek mellett egykori iskolai dokumentumok is helyet kaptak, felelevenítve a szakmunkásképző mindennapjait.

A Fő utcai Értéktárház nyitott a látogatók előtt, megtekintéséhez azonban előzetes bejelentkezés szükséges a polgármesteri hivatalban.