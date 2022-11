Aba Város Fúvószenekara hagyományosan koncerttel zárja az évet, ahol bemutatják, mi mindent tanultak a maguk mögött hagyott esztendőben. A zenekar tagjai családjaikkal karöltve nyáron egy hetet töltöttek a Balaton partján, a szabadidős programok és a kikapcsolódás mellett pedig tovább bővítették repertoárjukat.

Fotós: Nagy Norbert / FMH



A zenekar életében több szempontból is különlegesek az évadzáró koncertek. Egyrészt az ilyen alkalmakon lehetőség nyílik számukra feleleveníteni az elmúlt hónapok eseményeit, másrészt az újonnan megtanult dalokat is be tudják mutatni a közönségnek. A koncert során valóságos utazásra vitték a hallgatóságot, hiszen többek között francia és ír dallamok is felcsendültek.