Szerdán reggel Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András Laczi Péterrel, a Fejérvíz vezérigazgatójával közösen nézte meg a karbantartási munkálatokat – írta meg a városportál.

A Fejérvíz létesítményei ipari remekművek, fantasztikus létesítmények, amelyek alapvető közszolgáltatást biztosítanak – mondta Cser-Palkovics András. „Fontos megmutatni ezeket a város közösségének, hiszen olyan helyeken vannak, ahol az emberek nem láthatják őket, miközben felettük sétálnak vagy autóznak el a városban. Ezeken a bejárásokon keresztül szeretnénk továbbá megköszönni azoknak a szakembereknek a munkáját is, akik a Fejérvíznél dolgoznak, és akik nélkül nem lenne garantálható ez az alapvető közszolgáltatás."

Jövő év augusztus 2-án lesz 110 éve, hogy elindult Fehérváron a vezetékes ivóvíz-szolgáltatás és hozzá a csatornaszolgáltatás, az elsők között az országban.

A vezetékes ivóvíz-szolgáltatás fontosságát leginkább akkor vesszük észre, amikor valami probléma van, mert aszályos egy nyár, vagy csőtörés van valahol. A szolgáltatás biztosításához rengeteg ember megfeszített munkája szükséges – hívta fel a figyelmet a város polgármestere. „Ezért mutattuk be ezt a létesítményt, egy 5000 köbméteres óriási tartályt, ami félnapos vízmennyiség tárolására alkalmas. Az előírások szerint évente egy alkalommal ki kell tisztítani, ezért leengedik, fertőtlenítik, vizsgálatokat végeznek, majd újratöltik." Csak ilyenkor lehet bejönni ebbe a medencébe. Az 5000 köbméteres medence mellett egy 2600 köbméteres és két darab 1000 köbméteres tartály is található.

Cser-Palkovics András kiemelte, fontos lépés, hogy újraindult a szakemberképzés a városban, kifejezetten a víziközmű tekintetében: ez nagy előrelépés, hiszen elengedhetetlen, hogy legyen szakmai utánpótlás. Mint mondta, fontos az is, hogy olyan új technológiákat is ki lehessen próbálni, amelyek a környezetet és a fenntarthatóságot szolgálják. Ilyen a szennyvíz tisztítása és a Sóstó vízutánpótlásának biztosítása, hiszen már tökéletes minőségűvé lehet tisztítani a szennyvizet is. Ezt azért is érdemes megemlíteni, mert amikor a Velencei-tó problémáiról beszélünk, hogy honnan lehet vizet szerezni, akkor érdemes tudni, hogy már rendelkezésre állnak ilyen környezetkímélő és közben a környezetet megmentő technológiák, mint a fehérvári tisztított szennyvízzel való vízutánpótlás.