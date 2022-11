Nagy volt a várakozás és az izgalom pénteken késő délután a Sóstó Vadvédelmi Központban, ahonnan az éjszakai tájékozódó versenyre nevezett fehérvári iskolásokból álló csapatok startoltak. A Székesfehérvári Diáktanács által szervezett eseményre két év kényszerszünet után került sor ismét. A szervezők nagy lelkesedéssel készültek és izgalmas feladatokkal várták a résztvevőket. Mészáros Attila alpolgármester az esemény kapcsán elmondta, nagy öröm, hogy a járványidőszakot követően ezt a hagyományt újjá lehetett éleszteni, és több mint száz diák, az őket kísérő szülők, pedagógusok ismerkednek meg a Vadvédelmi Központtal és Sóstó értékeivel.

Forrás: ÖKK

A város 16 iskolájából mintegy 120 diák vágott neki a nem mindennapi kalandnak. A legtöbb csapat a Zentai Úti Általános Iskolából és a Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumból nevezett. A 6-8 perces időkülönbséggel indított csapatoknak, mint egy izgalmas mesében, nyolc akadályt kellett leküzdeni. Ahhoz, hogy beléphessenek a Sóstó kapuján a természetvédelmi területre vonatkozó kvízkérdésekre kellett helyesen válaszolniuk. A Madárles környékén 13 világító szemű fekete macska bújt el a bokrok között, ezeket kellett megtalálni, majd egy hatalmas kifeszített háló állta útjukat, amelyen ügyesen át kellett bújniuk. Amint a csapatok kijutottak a fonalak rengetegéből máris célzó- és együttműködő képességüket mutathatták be, hiszen a sötétbe nem könnyű babzsákokkal célba találni. Jó, ha kéznél vagy éppen fejnél volt a lámpa, amely ezt követően is segítséget jelentett az apró kanalakba helyezett gesztenyékkel való egyensúlyozásnál. Hőseink tarsolyából nem hiányozhatott a tudás, no, meg a bátorság, hiszen a következő próbatétel az állathangok felismerése volt, majd az Attila-réten egy hatalmas pókhálóban sok-sok kérdés várta a csapatokat. A legbátrabb tagok vállalták, hogy megkeresik a labirintusban rejtőző pókokat, amelyek őrizték a nyolc lábúakkal kapcsolatos helyes válaszokat.

Forrás: ÖKK

A leggyorsabb csapat, az Egybesült Csirkék négy bátor leánya volt, akik jelszavukhoz hűen senkit nem hagytak hátra, elsőként teljesítették a nyolc feladatot. Bár a mesebeli sánta rókával nem találkoztak, a Kodály iskola 5.a osztályosai egymás szavába vágva számoltak be kalandjaikról. Ügyességben, gyorsaságban, kreativitásban nem volt hiány, és a versenyt záró humoros, a diáktanács tagjaival kapcsolatos négy kérdésre is három és fél jó választ adtak. Mint mondták, a legnehezebb az volt, hogy megsaccolják, hány km távolságra van az SZDT legmesszebbről érkezett tagjának otthona. Ugyanis minden kérdésre igennel és nemmel válaszoltak a kérdést feltevők. A csapatok az indulás előtt, illetve a beérkezést követően sem unatkoztak. Meleg teával várták őket, és a Sóstó Látogatóközpont munkatársai közreműködésével érdekes ismeretterjesztő játékokban vehettek részt – tudósított az eseményről az önkormányzati kommunikációs központ.