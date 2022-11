A világnap alkalmából GIS day nevű rendezvényen, több mint 70 diák vett részt az ország különböző intézményeiből. A fehérvári tanulók mellett, a fővárosból, de akadtak olyanok is, akik Pécsről érkeztek. A terem szinte színültig megtelt a Pirosalma utcai épületben. A résztvevőket Pődör Andrea, a Geoinformatikai Intézet igazgatója, és az esemény főszervezője köszöntötte, aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ilyen sokan eljöttek erre a szakmai programra és hogy együtt ünnepelhetik más hazai és külföldi diákokkal közösen ezt a világnapot.

Ezt követően az esemény keretein belül – mondhatni szokásos módon – ilyenkor került lebonyolításra a "Mérd meg, mutasd meg" névre keresztelt középiskolásoknak szóló verseny is, amelyre hagyományosan minden évben nagyon szép munkák érkeznek be, rendkívül széles témakörben, hiszen ahogy a rendezvény jelmondata is szól Galileo Galileit idézve: „Ami mérhető mérd meg, ami nem mérhető, tedd mérhetővé!" A versenyműveket a támogató cégek képviselőiből álló zsűri értékelte: Gombás László (Leica), Sallai Richárd (NNG), Vízhányó József (ESRI).

A zsűri döntése alapján az első helyet a Baranya Megyei Szakképzési Centrum Pollack Mihály Technikum és Kollégium 10. évfolyamos diákjaiból (Törzsök Dénes, Laczovics Levente, Szőts Martin, Morsay Andor) álló „Fosztogatók” csapata érdemelte ki. „Az elveszett raktár fosztogatói” című pályaművükben egy 50 éve nem használt felmérő eszköz, egy Kipprégel 3d-s modelljének elkészítését mutatták be. A képzeletbeli dobogó második és harmadik fokát a fővárosból érkező KMASZC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium csapatai bérelték ki. Az ezüstérmes pozíciót, a Csóka Dávid, Sebő Zsuzsanna, Restyák Gergely fémjelezte „Kilátók” tudhatta magáénak. „Kilátó – 3d szkennelés” című munkájukban, a Naplás-tavi kilátó 3d-s modelljét készítették el, hogy VR, vagy okostelefonnal is elérhető legyen a kikapcsolódást és kirándulást biztosító helyszín. A harmadik helyezett pályaműben pedig egy szintén érdekes és innovatív megoldás került terítékre. A Babzsákok” csapata – Balogh Sándor Hunor, Nagy Hunor, Juhász Dominik, Fási-Szabó Bence Péter – egy irodaház 3d-s megtervezését mutatta be, amely két parkjával kerül kialakításra. Dolgozatukban a napelemes közvilágításra és a MOL bubi csatlakozási lehetőségre is gondoltak.

A zsűri nemcsak értékelt, hanem a legújabb térinformatikai trendekre is felhívta a figyelmet és jó néhány hasznos tanáccsal látta el az ifjúságot a különböző előadások során.