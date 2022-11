Szerda délután a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban mutatták be az ismert József Attila-díjas irodalomtörténész, Bakonyi István legújabb kötetét „Mozaikok” címmel. A könyv anyaga válogatás a szerző elmúlt években született kritikáiból, tanulmányaiból, amelyek témái a megyéhez is kötődő írók, költők és az ő műveik. Így Bakonyi mások mellett Serfőző Simonból, Petőcz Andrásból, B. Kiss Lászlóból, Iancu Laurából és Kaiser Lászlóból állította össze friss irodalmi mozaikját. A bemutatón a kötetet Fazakas István, a Fekete Sas Kiadó vezetője és Iancu Laura költő mutatta be, a házigazda a művelődési ház igazgatója, Jakubek Tiborné volt, a zenéről pedig Cserta Gábor és Takács László gondoskodott.