Nem volt szalagátvágás és nagy érdeklődés, csupán néhány, még totyogó korban lévő gyermekével érkező édesanya és pár arra járó helyi lakos az átalakított buszmegálló átadóján csütörtök délelőtt Válban. – Az egész ötlet onnan indult, hogy nyáron elvesztettem édesanyámat, aki után rengeteg könyv maradt, sajnáltam volna kidobni őket. Arra gondoltam, jó lenne a közösségnek adni ezt az értéket valamilyen formában. Amikor megemlítettem a könyves megálló létrehozásának ötletét az egyik anyatársamnak, kiderült, neki is megfordult már ez a fejében, de egyedül nem fogott bele. Végül még két anyuka csatlakozott hozzánk, így valósult meg a könyves megálló – mesélte Baranyai-Balássy Dominika.

A Vajda utcai megálló éppen a könyvtár előtt van, így az sem titkolt cél, hogy a kihelyezett könyvekkel az olvasásra is felhívják a figyelmet. A könyves megállóból bárki szabadon elvihet egy kötetet – az egyik táblára kikerült felirat szerint: használd, olvasd, cseréld - és persze nagyon örülnek annak, ha az elvitt könyv helyére egy másik kerül. A könyvekkel a várakozás idejét is el lehet ütni, ha korán érkezik az ember a buszhoz, Az ötletgazda azt is elárulta, tervezik, hogy tavasszal a szemközti oldalon lévő várót is hasonló módon komfortossá teszik.

A most „átadott” megállóba egy helyi lakos készített két polcot, amikre a legkülönfélébb műfajú kötetek kerültek és hogy még kellemesebbé tegyék a környezetet az anyukák – és persze a segédkező apukák -, képkeretekben idézeteket és faliórát is függesztettek a megálló oldalfalaira, sőt még virágot is behelyeztek, ami alá színes horgolt terítő került. Csak remélni lehet, hogy mindez sokáig megmarad és a váliakat szolgálja!