- A nagypapámnak van egy régi kisvasútja, arról ugrott be az ötlet: mi lenne, ha egy nagy asztalon összeraknánk a Szép Ilonka Faluházban, aztán körülötte felépítenénk egy kis falut mézeskalácsból készült házakkal és figurákkal. Ebbe pedig bevonnánk Zámoly lakosságát is – mesélte az ötlet gazdája, Baboth Dóra, művelődésszervező, aki szerint már többen jelezték, szívesen bekapcsolódnak. – Mézeskalácsot szinte mindenki süt karácsony előtt, az sem baj, ha nem egy házikóval, hanem fenyőfával, rénszarvassal vagy más mézeskalács figurával járul hozzá a közös alkotáshoz. Tervezzük, hogy megosztjuk a „tuti” receptet és apró trükköket is a közösségi oldalunkon, ezzel is motiválva és segítve a sütést – fűzte tovább a művelődésszervező.

December 11-én közös mézeskalács sütésre is készülnek, ami délután 2 órakor kezdődik a Szép Ilonka Faluházban. Addig is és az után is várják viszont az önállóan otthon sütő vállalkozóktól a mézeskalács házikókat és figurákat és remélik, hogy advent utolsó vasárnapjára szép kis falu épül fel a Zámolyon sütött mézeskalácsokból.

Ami a további programokat illeti, idén is lesz élő adventi kalendárium, amelyben minden este más-más ház ablakában gyúlnak karácsonyi fények. A jelentkezőket november 27-ig várják. Ebben az évben nem adják meg előre az aktuális ablak címét, azt minden nap egy-egy feladványból kell majd kitalálni. Akik megtalálják az ablakot, készítsenek fotót róla és küldjék be! Az adventi időszak végéig a legtöbb ablakot megtalálók között ajándéksorsolást tartanak. Mindezeken felül természetesen advent vasárnapjain programokkal is várják a zámolyiakat. A részletekért látogassanak el az önkormányzat közösségi oldalára!