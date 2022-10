Éveken át működött Velencén a Velencei-tó Környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány adományboltja, amely körül mindig voltak „fennforgások”. Volt, hogy betörtek hozzájuk, máskor szállítási gondokkal küzdöttek, de Fekete Zsuzsanna elnöklésével mindig túljutottak a nehézségeken. Öt éve a szervezetből alapítvány lett, ám a Covid járvány őket is súlyosan érintette. Sokan megérezték, amikor fél éve teljesen be kellett zárniuk a boltot…

- Volt egy fél év kihagyásunk – meséli Zsuzsanna a „szokásos ördögi kört”, amellyel a bolt és az alapítvány székhelyének bérleti díjára utal. A havi 100 ezer forintos költség meghaladta a lehetőségeiket, sőt mi több: egy évnyi hátralékot felhalmoztak – melyet most is nyögnek még. – Korábban az adományboltból igyekeztünk fenntartani magunkat. A Covid óta azonban az a kevés önerő is mindig a lyukak tömködésére ment. Egy évnyi hátralék felhalmozása után úgy kellett dönteni, hogy feladjuk a boltot. Áprilisban bezártunk. De most „találtunk” egy új helyet, ahol az alapítvány tovább tud működni, egyenlőre bolt nélkül – mondja Zsuzsa, szerényen, ám hamar kiderítjük, hogy az ő áldozatáról van itt szó. Saját velencei otthonát ajánlotta fel az alapítvány székhelyéül, itt szervezik a családok számára az adományok gyűjtését, kiosztását. Ennek nincs bérleti díja, mondja. Ő maga innen elköltözött, családi okokból, tudjuk meg.

A lényeg, hogy sokan várták már az újraindulásukat és hogy segíthessenek. Napi szinten közel ötven család számára nyújtanak támogatást – Kápolnásnyéken, Agárdon, Gárdonyban, de még kicsit távolabb, Pusztaszabolcson, Abán és Sárkeresztúron is. – Főképp tartós élelmiszerekre van most szükségük a családoknak, de nemrégiben sikerült szemüveget is csináltatni egy kisgyereknek a közvetítésünkkel. Sok családnak lenne szüksége jó állapotú téli ruhára, cipőre, hiszen jön a hideg szezon. Jó látni, hogy vannak még, akik még mindig csak rajtunk keresztül képzelik el a segítségnyújtást.