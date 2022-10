Színes lufik, vidám zene, ingyen alma és frissen pattogtatott kukorica várta azokat a szülőket és gyerekeket szombat délután, akik kilátogattak a focipálya szomszédságában álló játszótérre. Sokan voltak, amiben talán az is közrejátszott, hogy a szomszédban éppen azokban a percekben kezdődött a focimeccs, amikor Gáll Attila, polgármester és Törő Gábor, országgyűlési képviselő átvágta az új mászóvár előtt a nemzeti színű szalagot. A délután így akár családi programmá is válhatott, hisz amíg apa meccset nézett, anya és a gyerekek a játszótéren tölthették az időt, ahol mindjárt birtokba is vehették az új eszközt.

A játszótér felújítására 2021-ben adott be pályázatot az önkormányzat, akkor azonban tartaléklistára került a település, ám végül a Magyar Falu program „visszacsorgó”, azaz fel nem használt pénzeiből mintegy 5 millió forintot nyertek. – Még a Covid idején beszéltünk arról a képviselő-testület tagjaival, hogy jó lenne egy olyan komplex játszóteret kialakítani, amiben van hatalmas homokozó, jó játékok, de egy gumilapos tér is, ahol eső után is lehet játszani anélkül, hogy a gyerekek nyakig sárosak lennének – mondta az átadón a polgármester.

Fotós: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

Az 5 millió forint mellé némi önrészt is biztosított a falu, így 110 négyzetméteres területre került gumiburkolat az új, két csúszdás mászóvár alá. Az átadó része volt annak a hétvégi programsorozatnak, amely péntek délután a multifunkcionális sportpálya átadásával kezdődött, szombat délelőtt a mobilitás hetén nyert ajándékok szétosztásával – a fődíj egy komoly gyermekkerékpár volt – folytatódott és vasárnap a Rail Zone Cyclo-cross Magyar Kupa terepkerékpár verseny futamban csúcsosodik ki, amelynek immár harmadik alkalommal biztosít helyszínt Iszkaszentgyörgy.