Több fejlesztést is átadtak egy kemencefüst alatt Tácon

Egyszerre több fejlesztést is átadtak egy füst, pontosabban egy kemencefüst alatt Tácon. A horgásztó és a partján álló kiülő eddig is a közösség fontos tere volt, ám most, hogy a legutóbbi fejlesztéssel kiegészül, talán haza sem akarnak onnan menni a helyiek.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

A vezetők összefogása is szükséges volt a siker eléréséhez Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Csütörtökön késő délután megtelt élettel a táci horgásztó partján álló fedett kiülő és annak közvetlen környezete. Ez még önmagában nem ritka, hiszen gyakran ad otthont a közösség rendezvényeinek egy a békés terület, ám most átadási ünnepséget tartottak. A tóparton álló, 2004-ben átadott, nagy befogadóképességű, fedett kiülő oldalában elkészült egy sütővel kombinált kemence, amit az átadóünnepséget kihasználva azonnal ki is próbált a közösség. Az ünnep első felében a település polgármestere nemcsak a projekt hivatalos részéről beszélt, hanem visszaemlékezett, hogy a régóta elkészült és a közösség hasznára vált kiülő továbbfejlesztése már önmagában is közösségerősítő volt. Összefogásra volt szükség, mert nagyon gyorsan kellett elkészíteni a terveket, beszerezni az engedélyeket, az anyagokat és persze a mesterembereket, illetve a sok önkéntes segítséget. Horváth Tamás elmondta, hogy lényegesen szélesebb lesz azon táciak köre, aki élvezhetik a tópartot, ugyanis elkészült a vizesblokk, és ami a fő, elkészült, négy raklap téglából a falu saját kemencéje. Az önkéntesen többféle finomságba mártották a kelt édességet

Fotós: Palocsai Jenő / FMH Az esemény kiemelt meghívottja volt Varga Gábor. Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: -Bár valóban válság van, ám az nem csak rosszat hozhat, ezért mindenképpen dolgozni kell és tervezni kell, hogy a fejlődés ne lassuljon a településen, hiszen sok még a feladat, köztük a helyi iskola ügye is. Számomra különleges Tác, mert bár érezhető Székesfehérvár közelsége, de mégis képesek itt megőrizni a helyi identitást. Aki ideköltözik lakni, az nagyon hamar táci lesz és büszke is arra, hogy az. Varga nemcsak a kemencét és a vizesblokkot adta át Tácon ezen a napon, hanem egy füst alatt egy 5 millió forintos járdafelújítást és egy 25 millió forintos útszakaszépítést is. A képviselő beszédét követően a Táci Százszorszép Óvoda Katica csoportja előadása következett. A tóparti mondókák és táncok után Mayer László esperes beszélt a megjelentekhez. A plébános azt mondta: -Amikor mi az Úr áldását kérjük, mindig az emberre kérjük, hiszen anélkül, még ez a kemence is csak egy holt dolog. Ha lélek van benne, akkor közösség van benne. Az áldást és a szentelést követően Borsos Teréz nagytiszteletű asszony szólt: -A kemence a közösséget testesíti meg. Ahol van ilyen építmény, ott jó lenni. Ott örömmel élnek az emberek. Ott nem csak múlt és jelen van, hanem jövő is. A különböző feltétekkel előkészített kenyérlángosokat már az új kemencébe vetették be

Fotós: Palocsai Jenő / FMH A Táci Horgászegyesület számára is nagy öröm volt ez a nap. A civil szervezet elnöke, Kontra Lajos azt mondta: -Az egyesület tagjaiból álló kemény mag próbál minél többször összejönni itt. Kiváló helyszín, jól érezzük itt magunkat és akár hatvan főt is kényelmesen le tudunk ültetni, de ehhez elengedhetetlen volt a vizesblokk kialakítása, mert ez alapkövetelmény, ami nélkül ma már nem lehet rendezvényeket lebonyolítani. A korábban fellépő ovisok tartották az avatás átvágásra ítélt szalagját, majd elfutottak, hogy megkóstolják az új tűzhelyen készült kürtőskalácsot, míg a felnőttek az új kemencében sütött langalló és a hatalmas üstben főzött gulyás közül választhattak. A bőség zavarában akadt olyan, aki nem tudott dönteni, de nem volt gond, kapott mind a háromból.

