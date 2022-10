– Számomra nagyon fontos a család és a barátok, ezért örül a szívem, ha másokon segíthetek. Emellett természetesen imádom a gyerekeket, így ha egy olyan ügy mellé állhatok, ahol őket segíthetem, már ott is vagyok. Így esett, hogy 15 óriás pizza talált gazdira a hétvégén, melynek keretében barátnőm, Tamás Lilla segítségével nem csak egy jót ettünk, de le is mozogtuk a finom ebédet. De ha ez mind nem lett volna elég, akkor még a lovaglásba és a fodrászkodásba is belekóstolhattak a lurkók – mondta a FEOL-nak az egykori szépségkirálynő, aki elárulta szeretne hamarosan édesanya lenni.

Forrás: Szülők Háza Közhasznú Alapítvány

– Minden ember vágyik arra, hogy boldog családi élete legyen, ám egy harmonikus, boldog család kialakítása szinte az élet egyik legnehezebb, legbonyolultabb, ugyanakkor a legszebb feladata is egyben. Alig várom már ezt a kalandot, szeretnék hamarosan édesanya lenni!