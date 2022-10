– Nem értem, hogy miért szemetelünk még mindig ennyit, hiszen településünk egyre jobban szépül, tisztul. A közterület-felügyelet felállítása elkerülhetetlen, ha tovább szeretnénk lépni közterületeink rendezése kérdésében. Az utcák seprését nagyon szépen köszönjük az Etyeki Tüzép Kft.-nek, remélem a közeljövőben Etyek is be tud szerezni egy seprőgépet, amivel hatékonyan tudunk tisztaságot tartani – számolt be Zólyomi Tamás.